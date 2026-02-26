Σκληρή γραμμή για το μεταναστευτικό συνεχίζει να κρατάει ο υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης.

Σκληρό μήνυμα για την αυστηρή εφαρμογή της νομιμότητας στους λατρευτικούς χώρους και για ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτικής επιστροφών έστειλε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90.1.

Έλεγχοι σε παράνομους λατρευτικούς χώρους

Ο κ. Πλεύρης υπογράμμισε ότι απαγορεύεται η λειτουργία λατρευτικών χώρων χωρίς άδεια, σημειώνοντας πως από το περασμένο καλοκαίρι προβλέπονται και ποινικές κυρώσεις για όσους τους λειτουργούν. Μάλιστα, όπως τόνισε, σε περίπτωση που ο υπεύθυνος είναι αλλοδαπός και διαμένει νόμιμα στη χώρα, προβλέπεται ακόμη και ανάκληση της άδειας παραμονής του.

Όπως ανέφερε, βρίσκεται σε εξέλιξη συνεργασία με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Ελληνική Αστυνομία για τον εντοπισμό τέτοιων χώρων, επισημαίνοντας ότι σε αρκετές περιπτώσεις εμφανίζονται ως «πολιτιστικοί χώροι», γεγονός που απαιτεί διασταύρωση και προσεκτικό έλεγχο.

«Μηδενικές υποχρεώσεις επιστροφών» από τον Ιούνιο

Αναφερόμενος στο καθεστώς επιστροφών μεταναστών που δεν έχουν λάβει άσυλο, ο υπουργός αποκάλυψε ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία με χώρες του Βορρά για διαγραφή των εκκρεμοτήτων του κανονισμού του Δουβλίνου. Όπως είπε, από τις 12 Ιουνίου η Ελλάδα θα ξεκινήσει «με μηδενικές υποχρεώσεις επιστροφών».

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι Ελλάδα, Δανία, Αυστρία, Γερμανία και Ολλανδία έχουν συγκροτήσει κοινό μέτωπο πίεσης προς τις χώρες πρώτης υποδοχής, προκειμένου να δέχονται πίσω υπηκόους τρίτων χωρών.

Στο ίδιο πλαίσιο, και εν αναμονή του νέου κανονισμού επιστροφών που αναμένεται να ψηφιστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έως το τέλος του έτους, εξετάζεται η δημιουργία κέντρου επιστροφών σε τρίτη χώρα εκτός ευρωπαϊκής ηπείρου, η οποία θα χαρακτηρίζεται ασφαλής. Σύμφωνα με τον κ. Πλεύρη, το κέντρο θα λειτουργεί με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Ροές από Λιβύη και ανησυχία για τους εκτοπισμένους από το Σουδάν

Σχετικά με τις μεταναστευτικές ροές, ο υπουργός σημείωσε ότι η συνεργασία με την Τουρκία είναι «πάρα πολύ καλή» και αποδίδει στο πεδίο. Αντίθετα, χαρακτήρισε τη Λιβύη ως βασικό πρόβλημα, καθώς –όπως είπε– δεν υπάρχει αξιόπιστος συνομιλητής.

Εξήγησε ότι οι καιρικές συνθήκες περιορίζουν τις ροές κατά τους χειμερινούς μήνες, ωστόσο εξέφρασε έντονη ανησυχία για τις μετακινήσεις πληθυσμών από το Σουδάν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέθεσε, περίπου 3 εκατομμύρια Σουδανοί έχουν εκτοπιστεί: 1,5 εκατομμύριο βρίσκονται στην Αίγυπτο, 1 εκατομμύριο στο Τσαντ και περίπου 500.000 στη Λιβύη. Για τους τελευταίους, σημείωσε ότι η παρουσία τους στη Λιβύη συνδέεται με πρόθεση μετάβασης στην Ευρώπη.

«Είμαι 100% με το Λιμενικό»

Ερωτηθείς αν μετάνιωσε για τη δήλωσή του «ή με το Λιμενικό ή με τους δουλέμπορους», ο κ. Πλεύρης απάντησε κατηγορηματικά πως όχι, τονίζοντας: «Το πιστεύω απόλυτα. Είμαι 100% με το Λιμενικό και πιστεύω το Λιμενικό».

Η τοποθέτησή του επιβεβαιώνει τη σταθερή κυβερνητική γραμμή περί αυστηρής φύλαξης των συνόρων και ενίσχυσης των επιστροφών, σε μια περίοδο που το μεταναστευτικό παραμένει στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ατζέντας.