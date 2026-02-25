Σε λειτουργία φανάρι που επιτρέπει την αναστροφή στη λεωφόρο Αμαλίας, στο ύψος της βασιλίσσης Όλγας.

Οι οδηγοί μπορούν πλέον να κάνουν αναστροφή στη λεωφόρο Αμαλίας, στο ύψος της βασιλίσσης Όλγας, καθώς στο σημείο τοποθετήθηκε φανάρι που το επιτρέπει.

Με αυτή την αλλαγή διευκολύνεται η είσοδος προς την Πλάκα, ενώ δίνεται λύση σε ένα διαχρονικό και τεκμηριωμένο αίτημα των κατοίκων της περιοχής, το οποίο συνοδεύτηκε από εκατοντάδες υπογραφές και πολυετείς διεκδικήσεις, επισημαίνει ο δήμος Αθηναίων.

Μέσω της νέας κυκλοφοριακής ρύθμισης, σύμφωνα με τον δήμο:

Διευκολύνεται η άμεση πρόσβαση των κατοίκων στις οικίες τους.

Μειώνεται η περιττή κυκλοφορία γύρω από την πλατεία Συντάγματος.

Περιορίζεται η άσκοπη επιβάρυνση του οδικού δικτύου στο κέντρο της πόλης.

«Αποδεικνύουμε στην πράξη ότι ακούμε τους πολίτες και δίνουμε λύσεις σε ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητά τους. Από σήμερα, τίθεται σε λειτουργία το φανάρι που θα επιτρέπει την αναστροφή στη λεωφόρο Αμαλίας, στο ύψος της βασιλίσσης Όλγας. Πρόκειται για μια ουσιαστική παρέμβαση που βάζει τέλος σε μια χρόνια ταλαιπωρία για τους κατοίκους της Πλάκας και όχι μόνο», δήλωσε ο Χάρης Δούκας.

«Οι οδηγοί δεν θα χρειάζεται πλέον να κάνουν ολόκληρο τον γύρο της πλατείας Συντάγματος. Έτσι θα δοθεί μία σημαντική κυκλοφοριακή ανάσα για το κέντρο της πόλης. Η Αθήνα χρειάζεται παρεμβάσεις ουσίας, μικρές και μεγάλες, που κάνουν τη ζωή στην πόλη πιο λειτουργική και πιο ανθρώπινη», πρόσθεσε ο δήμαρχος Αθηναίων.