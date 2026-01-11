Για την παρουσίαση της «Ιθάκης» στη Θεσσαλονίκης.

Όπως έγραψε η στήλη (ΕΔΩ) η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα θα γίνει στη Θεσσαλονίκη τελικά το Σάββατο, 17 Ιανουαρίου.

Ο πρώην πρωθυπουργός επιθυμούσε η παρουσίαση να γίνει τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου και για το λόγο αυτό οι συνεργάτες του είχαν ζητήσει χώρο από το Μέγαρο Μουσικής και το Βασιλικό Θέατρο της συμπρωτεύουσας.

Παρότι αρχικά, όπως πληροφορείται η στήλη, ειδικά το Μέγαρο Μουσικής ήταν θετικό ως προς την παραχώρηση αίθουσας, τελικά υπήρξε άρνηση, με διάφορες δικαιολογίες, όπως πχ ότι οι αίθουσες δεν διατίθενται για πολιτικές εκδηλώσεις! Και είναι ερώτημα αν αυτό ήταν απόφαση των διοικήσεων ή «άνωθεν εντολή».

Έτσι τελικά επιλέχτηκε το Ολύμπιον, ο εμβληματικός χώρος στην πλατεία Αριστοτέλους, στο κέντρο της πόλης.

Και να είστε σίγουροι ότι από την εκδήλωση θα προκύψουν ειδήσεις...

Β.Σκ.