Στο «Ολύμπιον» η μεγάλη εκδήλωση - Μένει να οριστικοποιηθεί η σύνθεση του πάνελ.

Έκλεισε οριστικά: Στις 17 Ιανουαρίου θα γίνει από τον Αλέξη Τσίπρα η παρουσίαση του βιβλίου στη Θεσσαλονίκη. Ημέρα Σάββατο -δεν ήταν η πρώτη προτίμηση του πρώην πρωθυπουργού, αλλά δεν βρέθηκε τελικά αίθουσα για τη Δευτέρα, δυο ημέρες μετά- στο Ολύμπιον, στην πλατεία Αριστοτέλους.

Το επίκεντρο θα είναι ασφαλώς η ομιλία του πρώην πρωθυπουργού, η σύνθεση του πάνελ και οι παρουσίες.

Η ομιλία θα αποτελεί το πιο ενδιαφέρον σημείο, αφού θα είναι η πρώτη μεγάλη τοποθέτηση του Αλ. Τσίπρα στο νέο έτος, αλλά εκπλήξεις λέγεται πως θα υπάρχουν τόσο στη σύνθεση των ομιλητών, όσο και στις παρουσίες!

Β.Σκ.