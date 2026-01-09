Οι σχολικές μονάδες καλούνται να τιμήσουν την Ημέρα Μνήμης Θυμάτων του Ολοκαυτώματος την Τρίτη 27 Ιανουαρίου.

Αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα των σχολείων προβλέπονται την Τρίτη 27 Ιανουαρίου με αφορμή την Ημέρα Μνήμης Θυμάτων του Ολοκαυτώματος. Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας που αναμένεται να σταλεί τις επόμενες μέρες στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αφιερώσουν δύο διδακτικές ώρες σε εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών για τα γεγονότα που οδήγησαν στο Ολοκαύτωμα και τις συνέπειες αυτών στην ανθρωπότητα.

Οι εκπαιδευτικοί έχουν την ευθύνη να οργανώσουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα ενημερώσουν τους μαθητές για τα ιστορικά γεγονότα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, δίνοντας έμφαση στα θύματα του Ολοκαυτώματος και στις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι πληγείσες κοινότητες. Μέσω της μελέτης ιστορικών στοιχείων, της χρήσης φωτογραφιών, βίντεο και προσωπικών μαρτυριών, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν σε βάθος τα γεγονότα και τις ηθικές διαστάσεις που προκύπτουν.

Όπως τονίζεται από πλευράς Υπουργείου οι δραστηριότητες στοχεύουν στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης και στην ευαισθητοποίηση των μαθητών απέναντι σε σύγχρονα φαινόμενα, όπως η ρητορική μίσους, ο αντισημιτισμός και η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, οι μαθητές ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε συζητήσεις, να παρακολουθήσουν προβολές ταινιών και ντοκιμαντέρ, να εξερευνήσουν ψηφιακές εκθέσεις και εφαρμογές, αλλά και να αναγνώσουν σχετικά κείμενα ή να παρουσιάσουν εργασίες που έχουν προετοιμάσει. Οι εκπαιδευτικοί, σε συνεργασία με τις διευθύνσεις των σχολικών μονάδων, έχουν την ευελιξία να διαμορφώσουν τις δράσεις με τρόπο που θεωρούν πιο πρόσφορο για το μαθητικό κοινό τους. Η πρωτοβουλία έχει στόχο να προσφέρει στους μαθητές όχι μόνο γνώσεις ιστορικού περιεχομένου, αλλά και εργαλεία κατανόησης και σεβασμού προς τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενισχύοντας παράλληλα την κριτική τους ικανότητα απέναντι σε φαινόμενα διακρίσεων και μίσους.

Υπενθυμίζεται ότι με απόφαση της ελληνικής Βουλής καθιερώθηκε η 27η Ιανουαρίου ως Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων μαρτύρων και ηρώων του Ολοκαυτώματος, ενώ και ο ΟΗΕ με το Ψήφισμα Α/RES/60/7 της 1ης Νοεμβρίου 2005, καθιέρωσε την ίδια ημέρα ως Διεθνή Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος. Η Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τα σχολεία να συμβάλουν ενεργά στη διατήρηση της μνήμης, στην εκπαίδευση των νέων και στην ενίσχυση της κοινωνικής ευαισθησίας, προετοιμάζοντας τους μαθητές να γίνουν υπεύθυνοι και ενημερωμένοι πολίτες.