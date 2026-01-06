Οι δράσεις «Ενεργού Πολίτη» υλοποιούνται με ευθύνη των Διευθυντών.

Η επιστροφή των μαθητών στα σχολεία μετά τις χριστουγεννιάτικες διακοπές μπαίνει στην τελική ευθεία, καθώς η αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο κουδούνι του νέου έτους έχει ξεκινήσει. Η δεκαπενθήμερη παύση των μαθημάτων, λόγω των εορτών των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων, ολοκληρώνεται την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου. Έτσι, οι μαθητές όλων των βαθμίδων επιστρέφουν στα θρανία την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, οπότε και επαναλειτουργούν κανονικά όλες οι σχολικές μονάδες της χώρας. Υπενθυμίζεται ότι οι διακοπές ξεκίνησαν την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, ενιαία για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, δίνοντας στους μαθητές δύο εβδομάδες ξεκούρασης και αποφόρτισης από τις σχολικές υποχρεώσεις.

Οι θεματικές δράσεις που πρέπει να γίνουν στα σχολεία μέχρι τον Ιούνιο του 2026

Από το σχολικό έτος 2024-2025 (146472/ΓΔ4/06-12-2024) εφαρμόζεται σε όλες τις τάξεις της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) «Δράσεις Ενεργού Πολίτη». Σκοπός του είναι να προετοιμάσει πολίτες με δεξιότητες κριτικής σκέψης, συνεργασίας και κοινωνικής υπευθυνότητας οι οποίοι συμβάλλουν ενεργά στη δημιουργία μιας βιώσιμης κοινωνίας, βασισμένης στην αειφορία, την κοινωνική δικαιοσύνη και την περιβαλλοντική προστασία. Το ΠΣ «Δράσεις Ενεργού Πολίτη» κατηγοριοποιείται σε τέσσερις (4) ηλικιακές ομάδες:

Νηπιαγωγείο – Α΄, Β΄, Γ΄ Δημοτικού.

Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού.

Γυμνάσιο.

Λύκειο.

Το ΠΣ «Δράσεις Ενεργού Πολίτη» υλοποιείται μέσω της πραγματοποίησης δράσεων ενίσχυσης της ενεργού πολιτειότητας στις σχολικές δραστηριότητες,

στις εκπαιδευτικές εκδρομές, επισκέψεις και περιπάτους και στις ημέρες αφιερωμένες σε θέματα αειφορίας και ενεργού πολιτειότητας, όπως η Ημέρα Αθλητισμού, η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, η Διεθνής Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος και η Πανελλήνια Σχολική Ημέρα Φιλοζωίας.

Στο πλαίσιο των γνωστικών αντικειμένων της Ιστορίας, της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Γεωγραφίας της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των γνωστικών αντικειμένων της Ιστορίας και της Γεωλογίας-Γεωγραφίας όλων των τύπων Γυμνασίου γενικής παιδείας και ειδικής αγωγής, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναδειχθούν η Τοπική Ιστορία και η Τοπική Γεωγραφία μέσω δράσεων, σε συνάρτηση και με τους 17 Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Επομένως, σε κάθε σχολική μονάδα, ανά σχολικό έτος, θα υλοποιείται υποχρεωτικά μία (1) δράση Τοπικής Ιστορίας και μία (1) δράση Τοπικής Γεωγραφίας, σε όποια τάξη κρίνεται παιδαγωγικά αναγκαίο από τη σχολική μονάδα, σύμφωνα με τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών. Στα Δημοτικά Σχολεία, οι δράσεις εφαρμόζονται στα μαθήματα Ιστορίας (Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη) και Μελέτης Περιβάλλοντος (Γ΄ και Δ΄ τάξη) – Γεωγραφίας (Ε΄ και Στ΄ τάξη) στα 6/θέσια και άνω σχολεία, ενώ στο Γυμνάσιο εφαρμόζονται στα μαθήματα Ιστορίας και Γεωλογίας-Γεωγραφίας. Οι δράσεις αυτές προσμετρώνται στον συνολικό αριθμό δράσεων ενίσχυσης της ενεργού πολιτειότητας που εφαρμόζονται ανά βαθμίδα και τάξη σε κάθε Δημοτικό και Γυμνάσιο, με ευθύνη των Διευθυντών/τριών των σχολικών μονάδων.

