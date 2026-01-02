Τριών Ιεραρχών: Πώς θα γιορταστεί φέτος στα σχολεία και τα φροντιστήρια, όσα πρέπει να ξέρουν γονείς και μαθητές.

Οι χριστουγεννιάτικες διακοπές των μαθητών ολοκληρώνονται την Πέμπτη 8 Γενάρη, ημερομηνία ορόσημο για την επιστροφή στα θρανία μετά από ένα δεκαπενθήμερο με κλειστά σχολεία. Η εκπαιδευτική διαδικασία επανεκκινεί από τις 8 του μήνα με τον Γενάρη να μην έχει άλλες αργίες που συνεπάγονται με οριζόντιο κλείσιμο των σχολείων και ευκαιρία των μαθητών για εμβόλιμη ανάπαυλα από τα μαθήματα.

Τυχεροί λοιπόν είναι οι μαθητές των περιοχών που ο πολιούχος τους γιορτάζει τον πρώτο μήνα του έτους καθώς μια αργία με αποχή από τα μαθήματα είναι πάντα καλοδεχούμενη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι μαθητές της Αγίας Ευθυμίας Φωκίδας που θα κερδίσουν μια μέρα αργία λόγω της γιορτής του ομώνυμου Αγίου στις 20 Γενάρη ημέρα Τρίτη.

Tριών Ιεραρχών: Η χαμένη σχολική αργία - Πώς θα γίνουν τα μαθήματα στις 30 Γενάρη

Η 30η Ιανουαρίου είναι αφιερωμένη από την Ορθόδοξη Εκκλησία στους Τρεις Ιεράρχες: Ιωάννη τον Χρυσόστομο, Βασίλειο τον Μέγα και Γρηγόριο τον Ναζιανζηνό ή θεολόγο. Το 1826 ο Δημήτριος Φρειδερίκος Γκίλφορντ, ιδρυτής της Ιονίου Ακαδημίας, και ο Κωνσταντίνος Τυπάλδος καθιέρωσαν την ημέρα της εορτής των Τριών Ιεραρχών ως ημέρα αφιερωμένη στην Ελληνική και Επτανησιακή Παιδεία. Το 1842 το Πανεπιστήμιο Αθηνών καθιέρωσε για όλη την Ελλάδα την εορτή των Τριών Ιεραρχών ως ημέρα αφιερωμένη στην Παιδεία και στα Γράμματα. Έκτοτε οι Τρεις Ιεράρχες θεωρούνται προστάτες των μαθητών, των φοιτητών και των σπουδαζόντων εν γένει, και η 30η Ιανουαρίου ήταν σχολική αργία και μάλιστα ήταν η πρώτη σχολική αργία της νέας χρονιάς.

Όμως τα τελευταία χρόνια αυτό έχει αλλάξει καθώς από το 2020 με απόφαση της υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως αποφασίστηκε η κατάργηση της αργίας για όλες τις δημόσιες εκπαιδευτικές δομές ήτοι σχολεία και πανεπιστήμια. Σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη, «η 30ή Ιανουαρίου κάθε έτους, ημέρα της θρησκευτικής των Τριών Ιεραρχών, παύει να συμπεριλαμβάνεται στις ημέρες σχολικής αργίας. Αποκαθίσταται ως ημέρα πραγματοποίησης εορταστικών εκδηλώσεων προς τιμή των Μεγάλων αυτών Πατέρων αλλά και της Παιδείας, καθώς και των μετόχων της εκπαιδευτικής διαδικασίας, εκπαιδευτικών και μαθητών». Εξηγείται επίσης ότι «οι εκδηλώσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν θρησκευτικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικά με την προβολή του κοινωνικού και παιδαγωγικού έργου των Μεγάλων Πατέρων και της προσφοράς τους στην Εκπαίδευση και τα Γράμματα. Η εν λόγω ρύθμιση καταλαμβάνει τόσο την Πρωτοβάθμια όσο και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση δημόσια και ιδιωτική, έτσι ώστε ο τρόπος εορτασμού της συγκεκριμένης θρησκευτικής και σχολικής εορτής να είναι καθολικός και ενιαίος». Από το 2024 η αργία καταργήθηκε οριστικά και από τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών που μέχρι το 2023 την τηρούσαν κανονικά παρότι είχε καταργηθεί για τα σχολεία.

Φέτος λοιπόν η 30η Ιανουαρίου «πέφτει» Παρασκευή οπότε εκείνη την ημέρα οι μαθητές όλων των βαθμίδων θα πάνε κανονικά στις τάξεις τους ακολουθώντας το ωρολόγιο πρόγραμμα της ημέρας. Βάσει των περσινών δεδομένων που αναμένεται να επικυρωθούν και με σχετική φετινή εγκύκλιο που θα δημοσιευτεί προσεχώς, τόσο στα Δημόσια όσο και στα Ιδιωτικά Σχολεία την 30η Ιανουαρίου, ημέρα εορτασμού των Τριών Ιεραρχών θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις για την προσφορά των Τριών Ιεραρχών στα Γράμματα και εκκλησιασμός. Κατά τα λοιπά θα τηρηθεί το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της ημέρας. Αντίστοιχα στα Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών θα πραγματοποιηθούν κανονικά τα μαθήματα.