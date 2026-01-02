Η τέταρτη φάση προσλήψεων εκτιμάται ότι θα καλύψει μόνο ένα μικρό μέρος των πραγματικών αναγκών, αφήνοντας αρκετά σχολεία να συνεχίσουν να λειτουργούν «στο όριο».

Με μια ακόμη φάση προσλήψεων αναπληρωτών, που έρχεται αμέσως μετά τις γιορτές, επιχειρεί το υπουργείο Παιδείας να «μπαλώσει» τα κενά που εξακολουθούν να ταλανίζουν τη λειτουργία πολλών σχολικών μονάδων σε όλη τη χώρα. Η εξαγγελία της τέταρτης φάσης παρουσιάζεται ως πρωτοχρονιάτικος μποναμάς, ωστόσο για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς η εικόνα που επικρατεί στα σχολεία μόνο εορταστική δεν είναι.

Παρά το γεγονός ότι έχουν ήδη προσληφθεί συνολικά 47.042 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ, τα κενά δεν έχουν εξαλειφθεί. Σε πολλές περιπτώσεις τα κενά ανακυκλώνονται λόγω αδειών, παραιτήσεων ή αδυναμίας αποδοχής θέσεων σε απομακρυσμένες περιοχές. Παράλληλα, οι δημοσιονομικοί περιορισμοί και η γενικότερη στρατηγική που ακολουθεί για τη διαχείριση των κενών δείχνουν ότι δεν υπάρχει πρόθεση για μαζική ενίσχυση του προσωπικού μέσα στη σχολική χρονιά.

Η τέταρτη φάση προσλήψεων, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, θα καλύψει αποκλειστικά έκτακτες ανάγκες και θα πραγματοποιηθεί με τις περιορισμένες πιστώσεις που απομένουν. Αυτό, όμως, γεννά εύλογα ερωτήματα για το κατά πόσο θα μπορέσει να δώσει ουσιαστικές λύσεις και όχι απλώς προσωρινές ανάσες σε ένα σύστημα που ήδη λειτουργεί οριακά. Ουσιαστικά ο νέος γύρος προσλήψεων θα έχει περισσότερο χαρακτήρα διαχείρισης των πιο «κραυγαλέων» αναγκών παρά ουσιαστικής κάλυψης του προβλήματος.

Από τις 22 Δεκέμβρη έχει σταλεί στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης εγκύκλιος για την καταχώριση των εκπαιδευτικών κενών ώστε να δρομολογηθεί η υλοποίηση της τέταρτης φάσης προσλήψεων. Συγκεκριμένα, ζητείται η καταχώριση των λειτουργικών κενών των σχολικών μονάδων Γενικής Εκπ/σης, των ΔΥΕΠ, των Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ Ζ.Ε.Π. και των Τμημάτων Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη εγγραμματισμών και κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης μαθητών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» (ΥΜΕΠΑΛ) σε αριθμό Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών, καθώς και των Μουσικών Σχολείων (για τις Μουσικές Ειδικεύσεις) σε ώρες/εβδομάδα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όπως τονίζει στο Dnews ο πρόεδρος της ΔΟΕ Σπύρος Μαρίνης «Το πρόβλημα κενών, άλλωστε, δεν είναι συγκυριακό. Είναι δομικό και επαναλαμβανόμενο, και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με αποσπασματικές κινήσεις που περισσότερο καλλιεργούν προσδοκίες παρά δίνουν ουσιακές λύσεις. Μέχρι να υπάρξει σοβαρός και σταθερός προγραμματισμός μόνιμων διορισμών, κάθε νέα φάση προσλήψεων θα μοιάζει περισσότερο με επικοινωνιακή ανάσα παρά με πραγματική ανακούφιση για τη σχολική κοινότητα. Η Γ’ φάση προσλήψεων (1.149 στην γενική και 1.437 στην ειδική αγωγή για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση) αποκάλυψε το μέγεθος της κυβερνητικής αναλγησίας . Το επόμενο βήμα, όπως ήδη διαφαίνεται, θα είναι οι μετακινήσεις εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο αλλά και εντός των ίδιων μονάδων μετατρέποντάς τους σε γυρολόγους. Οι μορφωτικές ανάγκες των μαθητών μας δεν είναι κόστος. Τα παιδιά μας δεν είναι αριθμοί.»

Τα «μπαλώματα» για να καλυφθούν τα κενά

Την ίδια ώρα, η κάλυψη πολλών κενών γίνεται με την επιβολή υποχρεωτικών υπερωριών στους υπηρετούντες εκπαιδευτικούς. Η πρακτική αυτή, αν και προβλέπεται θεσμικά, προκαλεί αντιδράσεις, καθώς μεταφέρει το βάρος της υποστελέχωσης στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι καλούνται να αντεπεξέλθουν σε αυξημένο φόρτο εργασίας, συχνά εις βάρος της ποιότητας της διδασκαλίας και της παιδαγωγικής συνέχειας. Η αγωνία των γονέων είναι έντονη. Πολλοί βλέπουν τα παιδιά τους να αλλάζουν εκπαιδευτικούς μέσα στη χρονιά, να χάνουν ώρες μαθημάτων ή να επιστρέφουν σπίτι με «κενά» στο πρόγραμμα. Ιδιαίτερα στις μικρότερες τάξεις και στους μαθητές των τελευταίων τάξεων του Λυκείου, η αστάθεια αυτή προκαλεί ανασφάλεια και προβληματισμό για το αν και πότε θα εξομαλυνθεί η κατάσταση.

Υπενθυμίζεται ότι οι αρχικές εκτιμήσεις του υπουργείου Παιδείας για το σχολικό έτος 2025-2026 έκαναν λόγο για ανάγκες περίπου 48.000 αναπληρωτών. Το γεγονός ότι βρισκόμαστε σχεδόν στο όριο αυτού του αριθμού και παρ’ όλα αυτά τα κενά επιμένουν, ενισχύει την κριτική ότι ο σχεδιασμός δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις πραγματικές ανάγκες των σχολείων. Καθώς το δεύτερο μισό της σχολικής χρονιάς ξεκινά, γονείς και εκπαιδευτική κοινότητα περιμένουν όχι απλώς μια ακόμη φάση προσλήψεων, αλλά μια πιο σταθερή και μακροπρόθεσμη λύση. Η Δ΄ φάση μπορεί να δώσει μια προσωρινή ανάσα, όμως το ζητούμενο παραμένει ένα σχολείο χωρίς κενά, με συνέπεια, συνέχεια και ασφάλεια για τους μαθητές και τις οικογένειές τους.

Μέσα στις γιορτές ψάχνουν αναπληρωτές δασκάλους - Το παράδειγμα της Κρήτης και της Αττικής

Προπαραμονές Πρωτοχρονιάς η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης εξέδωσε τοπική Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης για το διδακτικό έτος 2025-2026 εξέδωσε η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης. Σύμφωνα με το zarpanews.gr στα Χανιά, ζητούνται πέντε δάσκαλοι για τα δημοτικά σχολεία Κουντούρας, Ανώπολης, Τσικαλαριών, Ροδοβανίου και Βατόλακκου ενώ ζητούνται 19 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης, 18 για δημοτικά σχολεία και ένας νοηματικής για το ΕΠΑΛ Κισάμου. Σημαντικές απώλειες καταγράφονται σε όλη την Κρήτη με την ειδική πρόσκληση να παρουσιάζει αναλυτικά τις τρέχουσες εκπαιδευτικές ανάγκες.

Ο αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής υπογράφει την τοπική πρόσκληση για την πρόσληψη περισσότερων από 680 αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολεία της Αττικής. Η πρόσκληση αφορά σε Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς κλάδων

ΠΕ70 Δασκάλων

ΠΕ71/ΠΕ70 ΕΑΕ Δασκάλων ΕΑΕ και ΠΕ70-Δασκάλων

ΠΕ 82 Μηχανολόγων

ΠΕ83 Ηλεκτρολόγους μηχανικούς/Μηχανικούς Η/Υ

ΠΕ87.01 Ιατρικής (Ιατρούς, Οδοντιάτρους, Φαρμακοποιούς)

ΠΕ90 Ναυτικών Μαθημάτων

Η πρόσκληση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς οι οποίοι δεν είναι ενταγμένοι στους ισχύοντες αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ και επιθυμούν να προσληφθούν για το διδακτικό έτος 2025 - 2026 ως αναπληρωτές πλήρους ωραρίου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) και με μέγιστη χρονική διάρκεια έως τη λήξη του διδακτικού έτους 2025-2026. Ο υποψήφιος δύναται να δηλώσει με τη σειρά που επιθυμεί από μια έως το σύνολο των σχολικών μονάδων, αλλά μόνο τις σχολικές μονάδες που υπάγονται σε μία Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Η προθεσμία υποβολής αίτησης - δήλωσης προτίμησης ξεκινά σήμερα Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2026 και λήγει την Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 23:59. Δείτε την πρόσκληση εδώ

«Καμπανάκι» από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πληροφορικής για την τέταρτη φάση προσλήψεων

Την πλήρη κάλυψη όλων των εναπομεινάντων κενών στα σχολεία της χώρας ενόψει της αναμενόμενης Δ΄ Φάσης προσλήψεων αναπληρωτών στις αρχές Ιανουαρίου 2026 ζητά ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής (ΠΕ86) – ΠΑΣΕΠ. Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος επισημαίνει ότι η παρατεταμένη έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού έχει προκαλέσει σοβαρές δυσλειτουργίες στη σχολική καθημερινότητα, οδηγώντας μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς στα όρια της επαγγελματικής εξάντλησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενίσχυση των προσλήψεων στον κλάδο ΠΕ86 (Πληροφορικής), προκειμένου τα μαθήματα να διδάσκονται αποκλειστικά από εκπαιδευτικούς ειδικότητας και να σταματήσει η πρακτική των αναθέσεων μαθημάτων εκτός γνωστικού αντικειμένου. Παράλληλα, ο ΠΑΣΕΠ ζητά τη μείωση των υπερωριών, οι οποίες – όπως τονίζει – σε πολλές περιπτώσεις φτάνουν τις 3 έως 6 επιπλέον ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας πέραν του βασικού ωραρίου, καθώς και τον περιορισμό των αναθέσεων που έχουν μετατραπεί από έκτακτο μέτρο σε πάγια λύση. Στόχος, σύμφωνα με τον Σύλλογο, είναι η επαναφορά της παιδαγωγικής ομαλότητας στη σχολική τάξη, μέσα από ουσιαστική στελέχωση, σταθερό πρόγραμμα μαθημάτων και ποιοτική εκπαιδευτική διαδικασία για όλους τους μαθητές. Ο ΠΑΣΕΠ καταλήγει ότι η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες σε κάθε σχολική μονάδα της χώρας, με εκπαιδευτικούς στη θέση τους και χωρίς να συνεχίζεται η πρακτική των κενών, των μετακινήσεων και της υπερφόρτωσης ωραρίου, δηλώνοντας παράλληλα τη διαθεσιμότητα του κλάδου ΠΕ86 να στηρίξει έμπρακτα το δημόσιο σχολείο.