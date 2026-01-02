Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή των μαθητών στα θρανία μετά τις χριστουγεννιάτικες διακοπές ξεκίνησε.

Μια εβδομάδα ανάπαυλας από τα σχολικά καθήκοντα υπολείπεται στους μαθητές όλων των βαθμίδων στο πλαίσιο των χριστουγεννιάτικων διακοπών. Η δεκαπενθήμερη ανάπαυλα για τις γιορτές των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Φώτων ολοκληρώνεται την Τετάρτη 7 Γενάρη με τους μαθητές να επιστρέφουν στα θρανία την Πέμπτη 8 Γενάρη. Υπενθυμίζεται ότι οι χριστουγεννιάτικες διακοπές ξεκίνησαν οριζόντια για Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου.

Η επιστροφή στα θρανία για το νέο έτος έχει «κλειδώσει» για την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου καθώς από εκείνη την ημέρα και έπειτα, οι μαθητές επανέρχονται στη γνώριμη σχολική ρουτίνα, με τον Ιανουάριο να κυλά χωρίς κάποια πανελλαδική σχολική αργία που να δημιουργεί επιπλέον διακοπές. Εξαίρεση αποτελούν οι μαθητές περιοχών όπου ο πολιούχος Άγιος γιορτάζει μέσα στον πρώτο μήνα του έτους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εφόσον η τοπική εορτή συμπίπτει με εργάσιμη ημέρα, προβλέπεται αργία για τα σχολεία, ενώ αν η γιορτή «πέσει» Δευτέρα ή Παρασκευή, δεν αποκλείεται να προκύψει και μαθητικό τριήμερο.

Παράταση διακοπών στην Καστοριά λόγω «Ραγκουτσαριών»: Τι ισχύει για τους μαθητές

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί η Καστοριά, όπου οι μαθητές αναμένεται να απολαύσουν μία επιπλέον ημέρα ξεκούρασης. Στις 8 Ιανουαρίου πραγματοποιούνται τα παραδοσιακά «Ραγκουτσάρια», το ιστορικό καρναβάλι της πόλης, γεγονός που συνεπάγεται κλειστά σχολεία τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Έτσι, η επιστροφή στα θρανία μετατίθεται για την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου. Σε περίπτωση που δοθεί και δεύτερη ημέρα αργίας –όπως συνέβη και την προηγούμενη χρονιά– οι μαθητές της περιοχής θα επιστρέψουν στα σχολεία τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου. Τα «Ραγκουτσάρια» αποτελούν ένα έθιμο βαθιά ριζωμένο στην τοπική παράδοση της Καστοριάς. Ολόκληρη η πόλη πλημμυρίζει από μουσικές, χάλκινα πνευστά, χορό και μεταμφιέσεις, με τα «μπουλούκια» να δίνουν τον ρυθμό των εορτασμών. Οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στις εκδηλώσεις και στη μεγάλη παρέλαση, συνδυάζοντας παράδοση, πολιτισμό και ψυχαγωγία. Έτσι, η επιστροφή στα σχολεία μετά τις γιορτές θα γίνει σταδιακά σε όλη τη χώρα, με την Καστοριά να ξεχωρίζει, κρατώντας ζωντανή την τοπική παράδοση και χαρίζοντας στους μαθητές της λίγες ακόμη ημέρες ξεκούρασης.