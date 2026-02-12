Για πρώτη φορά στην ιστορία της Ιταλίας έγινε η χρήση του νόμου Σέλμπα, ο οποίος θεσπίστηκε το 1952.

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η απόφαση του δικαστηρίου στο Μπάρι της Ιταλίας, το οποίο επέβαλε ποινές φυλάκισης σε μέλη της ακροδεξιάς οργάνωσης Casapound, σε μια υπόθεση που ήδη χαρακτηρίζεται ορόσημο για τη σύγχρονη ιταλική ιστορία.

Πέντε στελέχη της οργάνωσης καταδικάστηκαν σε ποινή 18 μηνών για επανασύσταση του φασιστικού κόμματος, ενώ επτά ακόμη έλαβαν ποινές δυόμισι ετών για τη συμμετοχή τους σε επίθεση κατά αριστερών ακτιβιστών. Το περιστατικό είχε σημειωθεί το 2018, στο τέλος διαδήλωσης κατά του σημερινού υπουργού Μεταφορών και γραμματέα της Λέγκα, Ματέο Σαλβίνι.

{https://x.com/Tg3web/status/2021943904501706978}

Πρώτη εφαρμογή του «νόμου Σέλμπα»

Η σημασία της απόφασης δεν περιορίζεται στις ίδιες τις ποινές. Για πρώτη φορά η ιταλική Δικαιοσύνη ενεργοποιεί τον λεγόμενο «νόμο Σέλμπα», ο οποίος θεσπίστηκε το 1952 και απαγορεύει ρητά την ανασύσταση του φασιστικού κόμματος. Μέχρι σήμερα ο νόμος αυτός παρέμενε ουσιαστικά ανενεργός, γεγονός που καθιστά την εφαρμογή του στην υπόθεση της Casapound ιδιαίτερα συμβολική. Πολλά ιταλικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για απόφαση ιστορικής σημασίας.

Η Casapound, που αυτοπροσδιορίζεται ως «φασίστες της τρίτης χιλιετίας», είχε απασχολήσει επανειλημμένα τη δημόσια συζήτηση. Πριν από περίπου δύο δεκαετίες προχώρησε σε κατάληψη κτιρίου κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Τέρμινι της Ρώμης, το οποίο εξακολουθεί να χρησιμοποιεί ως έδρα. Κατά καιρούς, στελέχη της έχουν υιοθετήσει ρητορική με ρατσιστικά, ομοφοβικά και αντισημιτικά χαρακτηριστικά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/claudiodamico72/status/2022016383538934132}

Μετά την απόφαση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν από τον υπουργό Εσωτερικών, Ματέο Πιαντεντόζι, να ενημερώσει αναλυτικά το Κοινοβούλιο για την υπόθεση, ενώ έθεσαν και ζήτημα άμεσης εκκένωσης του κτιρίου που λειτουργεί ως κεντρική βάση της οργάνωσης.

Η εξέλιξη αυτή ανοίγει εκ νέου τη συζήτηση στην Ιταλία για τα όρια της πολιτικής δράσης ακραίων οργανώσεων και για την εφαρμογή της νομοθεσίας που θεσπίστηκε μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο με στόχο την αποτροπή επανεμφάνισης φασιστικών μορφωμάτων