Το 2026 φιλοδωρεί με τρία τριήμερα τους μαθητές ενώ οι αργίες με κλειστά σχολεία αναμένεται να είναι ουκ ολίγες.

Μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, οι μαθητές όλων των βαθμίδων θα επιστρέψουν στα θρανία των σχολείων την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου ώστε να επανεκκινήσει η εκπαιδευτική διαδικασία μετά την ανάπαυλα των δεκαέξι ημερών άνευ σχολικών υποχρεώσεων.

Σύμφωνα με το σχολικό πρωτοκόλλο, τα σχολεία παραμένουν κλειστά από την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου έως και την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026, καθώς στο διάστημα αυτό περιλαμβάνονται τα Χριστούγεννα, η Πρωτοχρονιά και τα Θεοφάνια (6 Ιανουαρίου). Έτσι, το πρώτο κουδούνι της νέας χρονιάς θα χτυπήσει εκτός απροόπτου την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου.

Γιατί τα σχολεία ανοίγουν στις 8 Ιανουαρίου

Είθισται τα σχολεία να ξεκινούν τα μαθήματα μετά το πέρας του Δωδεκαημέρου (25 Δεκεμβρίου – 6 Ιανουαρίου), ενώ η 7η Ιανουαρίου θεωρείται μεταβατική ημέρα λόγω της εορτής του Αγίου Ιωάννη. Παράλληλα, λαμβάνεται υπόψη και ο εορτασμός των Χριστουγέννων από τους παλαιοημερολογίτες στις 7 Ιανουαρίου.

Οι σχολικές αργίες και τα μαθητικά τριήμερα του 2026

Οι μαθητές έχουν κάθε λόγο να είναι ευχαριστημένοι και να αδημονούν για την έλευση της νέας χρονιάς καθώς το 2026 φέρνει μπόλικες αργίες και τριήμερα που χάρη στα τερτίπια του προσφέρουν απλόχερα «ανάσες» από τα μαθήματα και τις σχολικές εργασίες. Το ίδιο όμως δεν συμβαίνει για τους εργαζόμενους, που «χάνουν» δύο αργίες καθώς «πέφτουν» Σάββατο και «χαλάνε» την δυνατότητα τριημέρου. Ο λόγος για την Κοίμηση της Θεοτόκου ήτοι τον Δεκαπενταύγουστο ενώ το ίδιο συμβαίνει και την Δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων 2026 στις 26 Δεκέμβρη. Αντίστοιχα οι μαθητές δεν έχουν καμία απώλεια σε αργίες και ανάπαυλα γεγονός που επιβεβαιώνεται από τα τρία τριήμερα που τους περιμένουν μέσα στη χρονιά.

Όλες οι σχολικές αργίες μέχρι το τέλος Ιουνίου 2026

Καθαρά Δευτέρα: Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας φέτος «πέφτει» στις 23 Φεβρουαρίου. Είναι το πρώτο επίσημο σχολικό τριήμερο.

25η Μαρτίου: Η εθνική γιορτή για την Επανάσταση του 1821 «πέφτει» Τετάρτη που είναι αργία όμως η σχολική γιορτή παραδοσιακά θα γίνει μια μέρα νωρίτερα ήτοι την Τρίτη 24 Μαρτίου.

Πάσχα 2026: Φέτος «πέφτει» σχετικά νωρίς καθώς θα το γιορτάσουμε στις 12 Απριλίου. Παραδοσιακά τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά από την Μεγάλη Δευτέρα ήτοι στις 6 Απριλίου μέχρι και την Παρασκευή της Ζωοδόχου Πηγής με τους μαθητές να επιστρέφουν στα σχολεία την Δευτέρα 20 Απριλίου.

Πρωτομαγιά: Η Εργατική Πρωτομαγιά που είναι αργία φέτος «πέφτει» Παρασκευή δημιουργώντας ένα ιδανικό τριήμερο.

Τέλος η σχολική χρονιά ολοκληρώνεται με την αργία του Αγίου Πνεύματος που φέτος «πέφτει» την 1η Ιουνίου δημιουργώντας ένα καλοκαιρινό τριήμερο για τους μαθητές πριν ολοκληρωθούν τα μαθήματα. Φυσικά στις σχολικές αργίες θα πρέπει να υπολογίσετε και την ημέρα της εορτής του Πολιούχου της έδρας του σχολείου και την ημέρα της τοπικής εθνικής εορτής. Σε κάθε περίπτωση η σχολική χρονιά ολοκληρώνεται την Δευτέρα 15 Ιουνίου.