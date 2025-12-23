Η επιστροφή των μαθητών στα θρανία έχει οριστεί για την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, μετά από σχεδόν δύο εβδομάδες διακοπών.

Το σημερινό σχόλασμα είναι πολυαναναμενόμενο και ξεχωριστό για τους μαθητές όλων των βαθμίδων καθώς τα σχολεία θα κλείσουν για τις διακοπές των Χριστουγέννων 2025. Αρχής γενομένης από αύριο, Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου παραμονή Χριστουγέννων τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά για τις επόμενες δεκαπέντε μέρες με τους μαθητές να έχουν στη διάθεσή τους άπλετο ελεύθερο χρόνο για βόλτες, ανεμελιά και όλα όσα επιθυμούν να κάνουν αφού είναι απαλλαγμένοι από τις σχολικές υποχρεώσεις.

Παραδοσιακά η επιστροφή στα θρανία και η επανεκκίνηση της εκπαιδευτικής δρφαστηριότητας είναι προγραμματισμένη μετά τον εορτασμό και των Θεοφανίων που γιορτάζονται κάθε χρόνο στις 6 Γενάρη που φέτος «πέφτει» Τρίτη και μετά την γιορτή του Αγίου Ιωάννη. Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με το καθιερωμένο σχολικό πρωτόκολλο, το πρώτο κουδούνι στα σχολεία για το 2026 θα χτυπήσει εκτός απροόπτου την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, ημερομηνία ορόσημο κατά την οποία επανεκκινούν τα μαθήματα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Γιατί ανοίγουν πάντα στις 8 Ιανουαρίου τα σχολεία μετά τις διακοπές Χριστουγέννων

Τα σχολεία παραμένουν κλειστά καθ’ όλη τη διάρκεια του Δωδεκαημέρου (25 Δεκεμβρίου – 6 Ιανουαρίου), το οποίο περιλαμβάνει μεγάλες θρησκευτικές εορτές, όπως τα Χριστούγεννα και τα Θεοφάνια. Η 7η Ιανουαρίου θεωρείται μεταβατική ημέρα, ενώ η πλήρης επιστροφή στη σχολική κανονικότητα γίνεται παραδοσιακά στις 8 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με την Ορθόδοξη παράδοση το Άγιο «Δωδεκαήμερο», των Χριστουγέννων είναι η χρονική περίοδος που μεσολαβεί μεταξύ των δύο μεγάλων Δεσποτικών εορτών της Χριστιανοσύνης, των Χριστουγέννων και των Θεοφανίων. Γι’ αυτό και το διάστημα από 23 Δεκεμβρίου έως 7 Ιανουαρίου θεωρείται ενιαία σχολική περίοδος διακοπών, με την εκπαιδευτική διαδικασία να επανεκκινεί οργανωμένα μετά το πέρας όλων των μεγάλων εορτών. Βέβαια, υπάρχει και μια εξήγηση που δικαιολογείται από τον εορτασμό των Χριστουγέννων από τους παλαιοημερολογίτες. Τα Χριστούγεννα για όσους ακολουθούν το παλαιό ημερολόγιο (Ιουλιανό) γιορτάζονται στις 7 Ιανουαρίου οπότε η επιστροφή στα θρανία προγραμματίζεται πάντα για τις 8 Ιανουαρίου ώστε να έχει ολοκληρωθεί ο εορτασμός της Γέννησης του Θεανθρώπου.