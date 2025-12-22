Ανατροπή στην λειτουργία των σχολείων αύριο, ποιοι εκπαιδευτικοί ευνοούνται από την ειδική οδηγία του Υπουργείου.

Το Υπουργείο Παιδείας με εγκύκλιο που εξέδωσε στο παρά πέντε της αυριανής λειτουργίας των σχολείων με την 23η Δεκεμβρίου να αποτελεί την τελευταία μέρα μαθημάτων πριν τις χριστουγεννιάτικες διακοπές δίνει την δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς να αποχωρήσουν δικαιολογημένα νωρίτερα από το ωράριο τους, ενώ τους δίνεται η δυνατότητα ακόμη και μη προσέλευσης στις σχολικές τους μονάδες.

Ειδικότερα, βάσει της εγκυκλιου δυνατότητα πρόωρης αποχώρησης από τα σχολεία πριν από τις διακοπές των Χριστουγέννων δίνεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ. Η ρύθμιση αφορά όσους υπηρετούν σε απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές που δεν εξυπηρετούνται από τακτική ακτοπλοϊκή συγκοινωνία, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνησή τους προς τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους ενόψει των εορτών.

Ποιοι δικαιούνται να απουσιάσουν από τα σχολεία στις 23/12

Δικαίωμα πρόωρης αποχώρησης πριν από τις 23 Δεκεμβρίου έχουν:

Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ

που υπηρετούν σε απομακρυσμένα νησιά χωρίς τακτική ακτοπλοϊκή σύνδεση και αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες μετακίνησης.

Η αποχώρηση γίνεται μόνο με αιτιολογημένη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και κατόπιν έγκρισης της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τι ισχύει για τις χαμένες διδακτικές ώρες

Οι διδακτικές ώρες που θα χαθούν υποχρεωτικά αναπληρώνονται στο σύνολό τους. Όπως τονίζεται ρητά ο τρόπος αναπλήρωσης αποφασίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων της σχολικής μονάδας και γνωστοποιείται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης

Η διαδικασία βήμα-βήμα

Ο/η εκπαιδευτικός υποβάλλει αίτηση στον/στη Διευθυντή/ρια του σχολείου. Το αίτημα διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης με εισήγηση για την αναπλήρωση των ωρών. Εφόσον εγκριθεί, η απουσία καταχωρίζεται στο myschool με ειδικό τύπο άδειας («Διευκόλυνση Μετακίνησης Υπηρετούντων σε Απομακρυσμένες Νησιωτικές Περιοχές»). Τέλος όπως διευκρινίζεται από το Υπουργείο οι ημέρες απουσίας δεν αφαιρούνται από τις θεσμοθετημένες άδειες των εκπαιδευτικών, καθώς πρόκειται για ειδική διευκόλυνση λόγω αντικειμενικών δυσκολιών μετακίνησης. Η ρύθμιση στοχεύει στην έμπρακτη στήριξη των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε δυσπρόσιτες περιοχές, χωρίς να διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Κανονικά στα σχολεία αύριο οι μαθητές

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο οι μαθητές όλων των βαθμίδων καλούνται να δώσουν κανονικά το παρών στα σχολεία τους με τις τσάντες τους αύριο όπως ακριβώς και κάθε μέρα καθώς σε κάθε περίπτωση η 23η Δεκέμβρη είναι μια τυπική σχολική μέρα. Σε πολλές σχολικές μονάδες η ημέρα έχει εορταστικό χαρακτήρα, με χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, γιορτές, μουσικά δρώμενα ή θεατρικές παραστάσεις, ενώ ορισμένα μαθήματα μπορεί να αντικατασταθούν από αυτές τις δραστηριότητες, σύμφωνα με την πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών και της διεύθυνσης. Ξεκαθαρίζεται ότι όπως σε κάθε άλλη σχολική μέρα, οι μαθητές καλούνται να έχουν μαζί τους τα απαραίτητα σχολικά είδη και τσάντα, εκτός αν το ίδιο το σχολείο αποφασίσει διαφορετική λειτουργία για λόγους εκδηλώσεων ή εορταστικού προγράμματος κάτι που γίνεται κατά περίπτωση και όχι με ενιαία υπουργική οδηγία. Παράλληλα αύριο αναμένεται να τηρηθεί κανονικά απουσιολόγιο με τους απόντες μαθητές να παίρνουν κανονικά όσες απουσίες προβλέπει το σχολικό πρόγραμμα.

Εύλογα αν ο καθηγητής ή ο δάσκαλος των παιδιών κάνει χρήση της ειδικής διευκόλυνσης που θέσπισε το Υπουργείο οι μαθητές θα ενημερωθούν από το σχολείο για το πώς θα καλυφθεί το κενό και ενδεχομένως να σχολάσουν νωρίτερα, Από την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου ξεκινούν οι επίσημες διακοπές των Χριστουγέννων 2025, οπότε τα σχολεία παραμένουν κλειστά καθ’ όλη τη διάρκεια των εορτών. Η επανέναρξη των μαθημάτων έχει οριστεί για την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, μετά τη λήξη των διακοπών.