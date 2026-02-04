Πώς θα γιορτάσουν τα σχολεία τη φετινή Πανελλήνια Ημέρα Φιλάθλου, η εγκύκλιος του Υπουργείου για Σχολικές Αθλητικές Δράσεις.

Ευχάριστα είναι τα νέα για τους μαθητές όλων των βαθμίδων καθώς με αφορμή τον φετινό εορτασμό της Πανελλήνιας Ημέρας Φιλάθλου το Υπουργείο Παιδείας καλεί τις σχολικές μονάδες να αφιερώσουν τουλάχιστον δύο σχολικές ώρες σε αθλητικές δραστηριότητες μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 5085/2024 (Α΄17), η 1η Φεβρουαρίου ορίστηκε ως Πανελλήνια Ημέρα Φιλάθλου με στόχο την αλλαγή της οπαδικής κουλτούρας και την προώθηση του γενικότερου φίλαθλου πνεύματος.

Όπως τονίζεται από πλευράς Υπουργείου οι αθλητικές δράσεις στο χώρο του σχολείου στοχεύουν στην καλλιέργεια του φίλαθλου πνεύματος, στην προώθηση του «Ευ Αγωνίζεσθαι» και στην ανάπτυξη μιας υγιούς αθλητικής κουλτούρας. Τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλούνται να οργανώσουν αθλητικές και ενημερωτικές δράσεις μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου, εντός δύο ή περισσότερων διδακτικών ωρών. Οι μαθητές θα μπορούν να συμμετάσχουν ενεργά ως αθλητές, φίλαθλοι ή ακόμη και ως διαιτητές και κριτές, ενώ προτείνεται να οριστεί υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός για την υλοποίηση ενημερωτικής ομιλίας για τις αξίες του αθλητισμού.

Με τις δράσεις αυτές, οι μαθητές μαθαίνουν να βιώνουν τον αθλητισμό ως στάση ζωής, μαθαίνουν να συνεργάζονται, να σέβονται τους κανόνες και να αναπτύσσουν δεξιότητες που ξεπερνούν την απλή άθληση, ενσωματώνοντας αξίες όπως η ευγενής άμιλλα και η κοινωνική συμμετοχή.

Παράλληλα προτείνεται να οριστεί ένας/μια υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός για την Πανελλήνια Ημέρα Φιλάθλου 2026 με σκοπό την πραγματοποίηση ενημερωτικής και διαδραστικής ομιλίας αναφορικά με την ιδέα του αθλητισμού και τις αξίες που αυτός πρεσβεύει, καθώς και το φίλαθλο πνεύμα ως στάση και τρόπο ζωής. Επίσης, ενδεικτικά μπορούν να πραγματοποιηθούν ενδοσχολικές αθλητικές δραστηριότητες, όπως κοτινοδρομίες (αγώνες δρόμου με κλαδί ελιάς και συμβολικό έπαθλο τον κότινο) ή αγώνες ομαδικών αθλημάτων που θα επιλεγούν από τον/την εκάστοτε εκπαιδευτικό ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής κάθε σχολικής μονάδας. Οι μαθητές/τριες μπορούν να αναλάβουν χρέη διαιτητών, κριτών, γραμματείας αγώνων, προπονητών, καθώς και να συμμετέχουν ως φίλαθλοι, με έμφαση στην τήρηση της ορθής αθλητικής συμπεριφοράς.

Πανελλήνια Ημέρα Φιλάθλου 2026: Τι πρέπει να κάνουν τα σχολεία για να διοργανώσουν τις αθλητικές δράσεις

Οι σχολικές μονάδες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Πανελλήνια Ημέρα Φιλάθλου 2026 με δράσεις έως τις 27 Φεβρουαρίου καλούνται να συμπληρώσουν την ειδική ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής στον σύνδεσμο: https://vikelas.org.gr/form/ προκειμένου να καταγραφεί η συμμετοχή τους, ενώ μπορούν να απευθύνονται για περαιτέρω διευκρινίσεις στο τηλέφωνο 2131316581 (Γ.Γ.Α.) Εθνική Οργανωτική Επιτροπή Αθλητικής, Ολυμπιακής, Παραολυμπιακής Παιδείας, Ιστορίας και Αξιών ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ.

Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών, είναι απαραίτητο να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

· Οι μαθητές/τριες, που συμμετέχουν στις αθλητικές δραστηριότητες, να έχουν προσκομίσει συμπληρωμένο και σε ισχύ το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).

· Να παρίσταται κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11).

· Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών, βάσει της κείμενης νομοθεσίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και τον ν. 4624/2019 (Α΄137).

· Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η φωτογράφιση, βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών χωρίς την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/ κηδεμόνων/εχόντων την επιμέλειά τους

Δείτε την εγκύκλιο