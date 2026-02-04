Ισραηλινά πλήγματα σκοτώνουν 21 στη Γάζα, μεταξύ αυτών και τέσσερα παιδιά - Προσωρινή αναστολή στις διελεύσεις ασθενών στη Ράφα.

Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι ανακοίνωσαν σήμερα πως βομβαρδισμοί από άρματα μάχης και αεροπορικές επιδρομές σκότωσαν 21 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και τέσσερα παιδιά, στη Γάζα.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι άνοιξε πυρ αφού ένοπλος πυροβόλησε εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών και τραυμάτισε σοβαρά έναν έφεδρο, ενώ τα πλήγματα στόχευσαν την πόλη της Γάζας και τη νότια πόλη Χαν Γιούνις.

Παλαιστίνιος αξιωματούχος δήλωσε ότι το Ισραήλ ανέστειλε επίσης τη διέλευση ασθενών μέσω του συνοριακού περάσματος της Ράφα προς την Αίγυπτο, δύο ημέρες μετά την επαναλειτουργία του, η οποία είχε επιτρέψει σε μικρό αριθμό Παλαιστινίων να μπουν και να βγουν από τον πολιορκημένο θύλακα για πρώτη φορά έπειτα από μήνες.

Σημειώνεται πως δεκαέξι ασθενείς από τη Γάζα και 40 συνοδοί τους πέρασαν στην Αίγυπτο την Τρίτη, σύμφωνα με υγειονομικούς στη Γάζα.

Η Ερυθρά Ημισέληνος ανέφερε ότι ασθενείς είχαν φτάσει σε νοσοκομείο στη Χαν Γιούνις με σκοπό να μεταφερθούν σήμερα στην Αίγυπτο προκειμένου να λάβουν θεραπεία, μόνο και μόνο για να ενημερωθούν ότι το Ισραήλ είχε αναβάλει τις εκκενώσεις.

«Τηλεφώνησαν στους ασθενείς και είπαν ότι σήμερα δεν θα γίνει κανένα ταξίδι, το πέρασμα είναι κλειστό», δήλωσε η Ρατζάα Αμπού Τεΐρ, Παλαιστίνια ασθενής που ανέμενε να ταξιδέψει.

Η ισραηλινή στρατιωτική υπηρεσία που ελέγχει την πρόσβαση στη Γάζα (Cogat) ανέφερε την Τετάρτη ότι το πέρασμα της Ράφα παραμένει ανοιχτό, αλλά ότι δεν είχε λάβει τις απαραίτητες λεπτομέρειες συντονισμού από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τη διευκόλυνση της διέλευσης.

Σημειώνεται πως η επαναλειτουργία του περάσματος ήταν ένας από τους βασικούς όρους της εκεχειρίας του Οκτωβρίου.

Τον Ιανουάριο ο Τραμπ κήρυξε την έναρξη της δεύτερης φάσης της εκεχειρίας, κατά την οποία οι δύο πλευρές θα διαπραγματευτούν τη μελλοντική διακυβέρνηση και την ανοικοδόμηση της κατεστραμμένης περιοχής.

Κρίσιμα ζητήματα, όπως η αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από πάνω από το 50% της Γάζας που κατέχουν και ο αφοπλισμός της Χαμάς, παραμένουν άλυτα, ενώ η εύθραυστη εκεχειρία έχει σημαδευτεί από σχεδόν καθημερινή βία.

Από την έναρξη της εκεχειρίας, ισραηλινά πυρά έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 530 ανθρώπους, οι περισσότεροι εκ των οποίων ήταν άμαχοι, σύμφωνα με αξιωματούχους υγείας της Γάζας. Παλαιστίνιοι μαχητές έχουν σκοτώσει τέσσερις Ισραηλινούς στρατιώτες την ίδια περίοδο, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές.