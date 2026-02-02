Οι εκλογές στην Παλαιστίνη σηματοδοτούν μια προσπάθεια συντονισμού των πολιτικών διαδικασιών και δημιουργίας σταθερότερου πολιτικού πλαισίου.

Ο πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς απηύθυνε πρόσκληση στους Παλαιστίνιους, τόσο εντός της χώρας όσο και στη διασπορά, να συμμετάσχουν στις επικείμενες εκλογές για το Παλαιστινιακό Εθνικό Συμβούλιο, που έχουν προγραμματιστεί για την 1η Νοεμβρίου 2026. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σε όλες τις δυνατές περιοχές, εξασφαλίζοντας ότι ο παλαιστινιακός λαός θα έχει τη δυνατότητα να ψηφίσει όπου και αν βρίσκεται.

Οι εκλογές θα γίνουν με πλήρη αναλογική εκπροσώπηση, ώστε να διασφαλίζεται δίκαιη παρουσία όλων των κοινωνικών ομάδων, με ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες, τους νέους και τις κοινότητες της διασποράς. Η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή θα έχει την πλήρη εποπτεία της διαδικασίας, εξασφαλίζοντας τη νομιμότητα και τη διαφάνεια των εκλογών.

{https://x.com/arabnews/status/2018407029442855119}

Παράλληλα, ο Πρόεδρος Αμπάς όρισε την Όγδοη Γενική Συνέλευση του κινήματος Φατάχ στη Ραμάλα για τις 14 Μαΐου 2026, ενώ οι τοπικές εκλογές στην Παλαιστίνη έχουν προγραμματιστεί για τις 25 Απριλίου 2026, όπως είχε αποφασίσει η κυβέρνηση.

Στο Εθνικό Παλαιστινιακό Συμβούλιο, το οποίο για πολλά χρόνια λειτουργούσε ως κοινοβούλιο της ΟΑΠ σε εξορία, κυριαρχεί η Φάταχ, το πολιτικό κίνημα του Μαχμούντ Αμπάς, που ίδρυσε μαζί με τον ιστορικό ηγέτη των Παλαιστινίων Γιάσερ Αραφάτ, ο οποίος απεβίωσε το 2004. Αντίθετα, τα παλαιστινιακά ισλαμιστικά κινήματα, όπως η Χαμάς και το Ισλαμικό Τζιχάντ, δεν ανήκουν στην ΟΑΠ και δεν διαθέτουν εκπροσώπηση στο συμβούλιο.