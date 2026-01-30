Ο Γκουαρδιόλα μίλησε σε συναυλία αλληλεγγύης για τη Γάζα, στη Βαρκελώνη.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα κατακεραύνωσε τους ηγέτες, χαρακτηρίζοντάς τους δειλούς, σε μια συγκινησιακά φορτισμένη ομιλία του για τη Γάζα, στην οποία τόνισε πως ο κόσμος εγκατέλειψε τα παιδιά της Παλαιστίνης.

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι μίλησε σε συναυλία αλληλεγγύης που έγινε το βράδυ της Πέμπτης στη Βαρκελώνη. Ο 55χρονος Καταλανός εμφανίστηκε φορώντας κεφίγια για να κάνει μια δήλωση για την Παλαιστίνη, αλλά και την ανθρωπότητα, όπως είπε.

«Τα τελευταία δύο χρόνια, όταν βλέπω σε αυτές τις εικόνες στα social media, στην τηλεόραση, ένα παιδί να ρωτά “πού είναι η μητέρα μου” ανάμεσα στα συντρίμμια, χωρίς ακόμα να ξέρει. Πάντα αναρωτιέμαι “τι σκέφτονται;”. Πιστεύω ότι τα αφήσαμε μόνα τους, τα εγκαταλείψαμε. Πάντα φαντάζομαι να λένε “Πού είστε; ελάτε να μας βοηθήσετε”», είπε ο Πεπ Γκουαρδιόλα.

Στη συνέχεια, επέκρινε τους ηγέτες, τους οποίους χαρακτήρισε δειλούς. «Ακόμα και τώρα, δεν το έχουμε κάνει. Ίσως επειδή εκείνοι που βρίσκονται στην εξουσία είναι δειλοί, επειδή ουσιαστικά έστειλαν αθώους νέους να σκοτώσουν αθώους ανθρώπους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

{https://www.youtube.com/watch?v=_rVp75RrbDg}

