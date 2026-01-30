Διπλωμάτες έχουν δηλώσει ότι το CMCC δεν κατάφερε να αυξήσει τη ροή της βοήθειας ή να πετύχει πολιτική αλλαγή, με κάποιους εταίρους των ΗΠΑ να επανεξετάζουν τώρα την συμμετοχή τους.

Αμερικανοί στρατιωτικοί και πολιτικά πρόσωπα αποχωρούν από το κέντρο συντονισμού για τη Γάζα (CMCC) χωρίς να έχουν γίνει γνωστοί οι αντικαταστάτες τους, την ώρα που ευρωπαϊκές χώρες επανεξετάζουν την παρουσία τους σε αυτήν την πρωτοβουλία που έχει ως στόχο να διαμορφώσει την επόμενη ημέρα στον πολιορκημένο θύλακα.

Ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής του CMCC, ένας αντιστράτηγος, αναμένεται να αντικατασταθεί από Αμερικανό διοικητή χαμηλότερης βαθμίδας, ενώ ο ανώτατος πολιτικός αξιωματούχος επέστρεψε στη θέση του ως Αμερικανού πρεσβευτή στην Υεμένη.

Το CMCC συστήθηκε τον Οκτώβριο κατά την πρώτη φάση του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για τερματισμό του πολέμου στην Γάζα και έχει στόχο να εποπτεύσει την εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, να διευκολύνει την είσοδο της βοήθειας και να διαμορφώσει την πολιτική στη Γάζα.

Η αναδιαμόρφωση της διοίκησης του CMCC γίνεται την ώρα που Δυτικοί αξιωματούχοι και διπλωμάτες λένε πως εντείνεται η αβεβαιότητα για τον μελλοντικό ρόλο του σώματος αυτού, ενώ ο Τραμπ προωθεί την επόμενη φάση του σχεδίου του, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης του «Συμβουλίου Ειρήνης» με ξένους απεσταλμένους για την εποπτεία της πολιτικής στη Γάζα.

Ο αντιστράτηγος Πάτρικ Φρανκ, ανώτατος διοικητής των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, ήταν επικεφαλής του CMCC στο νότιο Ισραήλ από τότε που συστήθηκε αυτό το συντονιστικό κέντρο. Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι προάγεται σε υπαρχηγό της Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης.

Τέσσερις διπλωμάτες δηλώνουν τώρα στο Reuters ότι αναμένεται να αποχωρήσει ακόμα και την επόμενη εβδομάδα.

Το υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε σε ανακοίνωση ότι ο πολιτικός επικεφαλής της CMCC, ο διπλωμάτης καριέρας Στιβ Φάγκιν, επέστρεψε στη θέση του ως πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Υεμένη, αφού υπηρέτησε «στον μεταβατικό ρόλο του πολιτικού επικεφαλής του CMCC». Το υπουργείο δεν διευκρίνισε ποιος θα τον αντικαταστήσει. Οι τέσσερις διπλωμάτες δήλωσαν ότι δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί ο αντικαταστάτης του Φάγκιν.

Διπλωμάτες έχουν δηλώσει ότι το CMCC δεν κατάφερε να αυξήσει τη ροή της βοήθειας ή να πετύχει πολιτική αλλαγή, με κάποιους εταίρους των ΗΠΑ να επανεξετάζουν τώρα την συμμετοχή τους.

Με βάση την πρώτη φάση του σχεδίου εκεχειρίας, έχουν σταματήσει οι μεγάλες συγκρούσεις, οι όμηροι έχουν αφεθεί ελεύθεροι με αντάλλαγμα κρατουμένους και οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν αποσυρθεί σχεδόν από το ήμισυ της Λωρίδας της Γάζας.

Ωστόσο οι εμπόλεμες πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις: Περισσότεροι από 400 Παλαιστίνιοι και τρεις Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των δύο και πλέον εκατομμυρίων κατοίκων της Γάζας ζει πλέον σε μια μικρή λωρίδα γης έξω από την υπο ισραηλινή κατοχή ζώνη, κυρίως σε αυτοσχέδιες σκηνές ή κατεστραμμένα κτίρια.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε τη δεύτερη φάση του σχεδίου του αυτόν τον μήνα, στο πλαίσιο της οποίας το Ισραήλ θα αποσυρθεί από ακόμα περισσότερες περιοχές και η Χαμάς θα παραχωρήσει τον έλεγχο σε μια διεθνώς υποστηριζόμενη διοίκηση.