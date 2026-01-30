Ο Γουόρς, που έχει ισχυρούς δεσμούς με τη Wall Street, εργάζεται σήμερα με τον δισεκατομμυριούχο επενδυτή Στάνλεϊ Ντράκενμιλερ – ο οποίος με τη σειρά του διατηρεί στενή σχέση με τον Σκοτ Μπέσεντ, υπουργό Οικονομικών του Τραμπ, ο οποίος ηγήθηκε της διαδικασίας αναζήτησης του επόμενου προέδρου της Fed.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι προτείνει τον Κέβιν Γουόρς για τη θέση του 17ου προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), μετά τη λήξη της θητείας του Τζερόμ Πάουελ τον Μάιο.

«Με χαρά ανακοινώνω ότι προτείνω τον Κέβιν Γουόρς ως πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ», έγραψε ο Τραμπ το πρωί της Παρασκευής. «Γνωρίζω τον Κέβιν εδώ και πολύ καιρό και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα γραφτεί στην ιστορία ως ένας από τους ΜΕΓΑΛΟΥΣ προέδρους της Fed, ίσως ο καλύτερος. Πέρα από όλα τα άλλα, είναι "πρωταγωνιστής" και δεν θα σας απογοητεύσει ποτέ».

Ο Γουόρς θεωρείται μια σχετικά συμβατική επιλογή για τη θέση του προέδρου της Fed: πρώην διοικητής της κεντρικής τράπεζας, είχε εξεταστεί στο παρελθόν ως πιθανός υπουργός Οικονομικών στη δεύτερη θητεία Τραμπ, ενώ υπήρξε υποψήφιος για την κορυφαία θέση της Fed κατά την πρώτη προεδρική του θητεία.

Διορίστηκε στη Fed το 2006, σε ηλικία 35 ετών, γεγονός που τον κατέστησε το νεότερο πρόσωπο που έχει υπηρετήσει ποτέ στο ισχυρό διοικητικό της συμβούλιο.

Ο 55χρονος σήμερα Γουόρς έχει μεταβάλει το τελευταίο διάστημα τη στάση του σε ό,τι αφορά τη νομισματική πολιτική: πρώην «γεράκι» του πληθωρισμού, πλέον τάσσεται υπέρ χαμηλότερων επιτοκίων,ενώ ζητά αναμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού της κεντρικής τράπεζας.

Η επιλογή νέου προέδρου της Fed είναι μία από τις σημαντικότερες αποφάσει που λαμβάνει κάθε πρόεδρος, ωστόσο αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα υπό τη σημερινή προεδρία. Ο Τραμπ έχει δεσμευτεί να μειώσει το κόστος ζωής, ενώ η Fed είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών.

Η επιλογή του Τραμπ για την ηγεσία της κεντρικής τράπεζας ολοκληρώνει μια εκτεταμένη διαδικασία αναζήτησης - η οποία σε κάποια φάση περιελάμβανε περίπου δώδεκα υποψηφίους, από στελέχη προσκείμενα στο MAGA, όπως ο διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου Κέβιν Χάσετ, έως ακόμη και την πρώην υπουργό Οικονομικών Τζάνετ Γέλεν.

Ακόμη κι ο ίδιος ο Μπέσεντ είχε εξεταστεί για τον ρόλο, αλλά φέρεται να είπε στον Τραμπ ότι προτιμά να παραμείνει στο υπουργείο του.

Τώρα η Επιτροπή Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας θα εξετάσει την υποψηφιότητα του Γουόρς σε δημόσια ακρόαση και στη συνέχεια η ολομέλεια της Γερουσίας θα ψηφίσει για την επικύρωσή της.

Η διαδικασία ενδέχεται να σκιαστεί από την πρωτοφανή ποινική έρευνα που άνοιξε η κυβέρνηση Τραμπ σε βάρος του Πάουελ - μια «κόκκινη γραμμή», όπως την χαρακτήρισαν ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές, που θα μπορούσε να καθυστερήσει την επικύρωση του Γουόρς έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα.

Οι προσπάθειες του Τραμπ να πολιτικοποιήσει τις αποφάσεις της Fed απειλούν να υπονομεύσουν την πολυτιμότερη αρχή της κεντρικής τράπεζας: την ανεξαρτησία της.

Θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως τα μέλη της Επιτροπής Τραπεζικών Υποθέσεων θα ρωτήσουν τον Γουόρς για τη μεταστροφή του όσον αφορά τα επιτόκια, καθώς και για τυχόν δεσμεύσεις που μπορεί να ανέλαβε απέναντι στον Τραμπ σχετικά με τη χάραξη πολιτικής. Πιθανότατα θα δεχθεί ερωτήσεις και για τον πεθερό του, τον Ρεπουμπλικανό δωρητή Ρόναλντ Λόντερ.

Τα διαπιστευτήρια του Γουόρς

Ο Γουόρς εργάστηκε ως οικονομολόγος στον Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια της διακυβέρνηση του Τζορτζ Μπους. Σήμερα είναι επισκέπτης ερευνητής στο Ινστιτούτο Χούβερ, ένα συντηρητικής κατεύθυνσης think tank στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ.

Παρότι ο Τραμπ επιδιώκει βαθιές μειώσεις επιτοκίων για να επιταχύνει την ανάπτυξη των ΗΠΑ, ορισμένοι οικονομολόγοι και αναλυτές επισημαίνουν ότι ο Γουόρς έχει ιστορικό υποστήριξης σκληρών πολιτικών έναντι του πληθωρισμού.

Για παράδειγμα, τον Απρίλιο του 2009, εν μέσω οικονομικής κρίσης και ενώ η ανεργία αυξανόταν ραγδαία, ο Γουόρς εξέφρασε ανησυχία για τον πληθωρισμό. «Συνεχίζω να ανησυχώ περισσότερο για τους ανοδικούς κινδύνους του πληθωρισμού παρά για τους καθοδικούς», είχε δηλώσει σε συνεδρίαση της Fed, σύμφωνα με πρακτικά που δημοσιοποιήθηκαν αργότερα. Τότε περίμενε από τη Fed να αποσύρει τη στήριξη της έκτακτης πολιτικής της ταχύτερα απ’ ό,τι εκτιμούσαν οι οικονομολόγοι της.

«Αν ο Τραμπ θέλει κάποιον ελαστικό απέναντι στον πληθωρισμό, τότε διάλεξε τον λάθος άνθρωπο», έγραψε η Άννα Γουόνγκ, επικεφαλής οικονομολόγος των ΗΠΑ στο Bloomberg Economics, σε ανάρτησή της στο X την Πέμπτη.