Επιστρατεύονται τσιμεντένια αναχώματα για να μπει «φρένο» στα μπάζα και τα φερτά υλικά που κατεβάζει η βροχή από τον Υμηττό.

Μετά το φόνικο πέρασμα της περασμένης κακοκαιρίας που στοίχισε τη ζωή σε μια 56χρονη κάτοικο της Άνω Γλυφάδα και υπό το βλέμμα της κακοκαιρίας Kristin που θα «σφυροκοπήσει» τη χώρα για τις επόμενες τέσσερις μέρες ο οικείος Δήμος προχωρά σε εργασίες τοποθέτησης φραγμάτων από μπετόν στους πρόποδες του Υμηττού.

Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην προστασία της περιοχής από κατολισθήσεις και πλημμυρικά φαινόμενα, ιδιαίτερα μετά από έντονες βροχοπτώσεις. Στο πλαίσιο των εργασιών, ενισχύονται τα πρανή και κατασκευάζονται αντιπλημμυρικά αναχώματα, ενώ οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν ότι οι παρεμβάσεις γίνονται με γνώμονα τη θωράκιση των κατοικημένων περιοχών και την ασφάλεια των κατοίκων. Tα τσιμεντένια φράγματα θα αποτελέσουν σημείο ανάσχεσης τυχόν νέων χειμάρρων.

Το νέο κύμα της κακοκαιρίας θα φέρει καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους και χαλάζι, ενώ αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού μέσα στο Σαββατοκύριακο γεγονός που έχει κινητοποιήσει τις αρχές ώστε να προχωρήσουν άμεσα στη λήψη μέτρων ασφαλείας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg12gxpczkrl?integrationId=40599y14juihe6ly}