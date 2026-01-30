Ο Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα...

«Υποκινητή ταραχών και πιθανόν στασιαστή» χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ τον Άλεξ Πρέτι, ο οποίος σκοτώθηκε το Σάββατο στη Μινεάπολη από πυρά πρακτόρων της ICE, πυροδοτώντας τσουνάμι αντιδράσεων.

Ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social αναφέρεται σε βίντεο που έδειχνε τον Πρέτι, 11 ημέρες πριν από τον θάνατό του, να αντιστέκεται στη διάρκεια σύλληψης που πραγματοποιούσαν αστυνομικοί, επίσης στη Μινεάπολη, μια πόλη στις βόρειες ΗΠΑ που συγκλονίζεται από τις αρχές του μήνα από διαμαρτυρίες κατά των επιδρομών από μέλη της ομοσπονδιακής υπηρεσίας καταστολής της μετανάστευσης.

{https://www.youtube.com/watch?v=S3RkYXvD6HE&t=30s}

«Υποκινητής ταραχών και ενδεχομένως στασιαστής, η αξία του Άλεξ Πρέτι μόλις μειώθηκε απότομα με το βίντεο που κυκλοφόρησε πρόσφατα και τον δείχνει να φωνάζει και να φτύνει στο πρόσωπο έναν πολύ ήρεμο και ψύχραιμο αξιωματικό της ICE», της ομοσπονδιακής υπηρεσίας καταστολής της μετανάστευσης, έγραψε ο Τραμπ.

Ο Πρέτι φαίνεται «να κλωτσάει μανιωδώς ένα ολοκαίνουργιο, πολύ ακριβό κυβερνητικό όχημα με τέτοια δύναμη και βία που έσπασε το πίσω φανάρι», αναφέρει.

«Αυτή ήταν μια πραγματικά βίαιη και ανεξέλεγκτη επίδειξη θυμού, ορατή σε όλους. Ο πράκτορας της ICE παρέμεινε ήρεμος και ψύχραιμος, κάτι που δεν είναι εύκολο σε τέτοιες συνθήκες! ΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗ», τονίζει ο Αμερικανός πρόεδρος.

Το βίντεο στο οποίο αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσιοποιήθηκε την Τετάρτη από ένα διαδικτυακό μέσο ενημέρωσης πριν γίνει viral. Σε αυτό φαίνεται ο Άλεξ Πρέτι να εξυβρίζει ομοσπονδιακούς αστυνομικούς της ICE σε έναν δρόμο της Μινεάπολης στις 13 Ιανουαρίου.

Ο 37χρονος νοσηλευτής φτύνει ένα από τα SUV που μεταφέρουν τους αξιωματικούς. Στη συνέχεια κλωτσάει το πίσω μέρος του οχήματος και με μια δεύτερη κλωτσιά σπάει το δεξί πίσω φανάρι του οχήματος.

Μασκοφόροι αστυνομικοί κατεβαίνουν αμέσως για να τον συλλάβουν. Ο Πρέτι ρίχνεται στο έδαφος από τουλάχιστον τέσσερις αστυνομικούς. Η αστυνομία χρησιμοποιεί επίσης δακρυγόνα για να διαλύσει τους διαδηλωτές, οι οποίοι φωνάζουν και σφυρίζουν ακόμη πιο δυνατά.

Tο βίντεο από τη δολοφονία του Άλεξ Πρέτι λίγες ημέρας αργότερα:

{https://www.youtube.com/watch?v=52YDfCYNNjs}

Με πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ