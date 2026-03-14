Η κατάσταση παραμένει τεταμένη, με τις προσπάθειες ανοίγματος γραμμών επικοινωνίας να βρίσκονται σε αδιέξοδο και τις δύο πλευρές να δείχνουν ετοιμότητα για μια παρατεταμένη σύγκρουση.

Η κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε τις προσπάθειες των συμμάχων της Μέσης Ανατολής να ξεκινήσουν συνομιλίες για κατάπαυση πυρός στο Ιράν, σύμφωνα με το Reuters. Η σύγκρουση ξεκίνησε πριν από δύο εβδομάδες με μια μαζική αεροπορική επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ, με αποτέλεσμα τον θάνατο περισσότερων από 2.000 ανθρώπων, κυρίως Ιρανών, και την κλιμάκωση της διεθνούς ανησυχίας για τις αγορές πετρελαίου.

Η Τεχεράνη έχει απορρίψει οποιαδήποτε προοπτική κατάπαυσης του πυρός μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ να σταματήσουν τις επιδρομές και να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις της, που περιλαμβάνουν αποζημιώσεις και εγγυήσεις για τον τερματισμό των επιθέσεων. Ο νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, απείλησε να εντείνει τις επιθέσεις σε γειτονικές χώρες και δήλωσε ότι το Στενό του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό, κλιμακώνοντας την κρίση στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Οι προσπάθειες διαμεσολάβησης προήλθαν κυρίως από το Ομάν και την Αίγυπτο, οι οποίες είχαν παίξει ενεργό ρόλο πριν από την έναρξη του πολέμου. Ωστόσο, σύμφωνα με ανώτερους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ έχει επικεντρωθεί στην κλιμάκωση της στρατιωτικής πίεσης στην Τεχεράνη, δηλώνοντας ότι η Επιχείρηση «Epic Fury» συνεχίζεται αμείωτη. Ανώτεροι αξιωματούχοι σημειώνουν ότι, παρά τις φραστικές δηλώσεις περί πιθανής διπλωματικής επαναπροσέγγισης, η Ουάσινγκτον δεν έχει επί του παρόντος σχέδια για διαπραγματεύσεις.

Το Ιράν, από την πλευρά του, εμφανίζεται επίσης αδιάλλακτο. Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης έχουν δηλώσει ότι οποιαδήποτε απώλεια ελέγχου του Στενού του Ορμούζ θα ισοδυναμούσε με ήττα του Ιράν, καθιστώντας τους απρόθυμους να συμμετάσχουν σε συνομιλίες για κατάπαυση πυρός. Ανώτερες ιρανικές πηγές αναφέρουν ότι οι προηγούμενες προσπάθειες διπλωματικών καναλιών είναι πλέον άσχετες και ότι η θέση της Τεχεράνης έχει σκληρύνει.

Η διεθνής ανησυχία για την κλιμάκωση της σύγκρουσης εντείνεται, καθώς η διακοπή της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ έχει προκαλέσει την μεγαλύτερη διαταραχή στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου στην ιστορία. Στις ΗΠΑ, ορισμένοι σύμβουλοι του Τραμπ προειδοποιούν ότι η αύξηση των τιμών της βενζίνης θα μπορούσε να επιφέρει πολιτικό κόστος, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών. Άλλοι υποστηρίζουν ότι η συνέχιση των επιθέσεων είναι κρίσιμη για την αποδυνάμωση των στρατιωτικών και πυρηνικών δυνατοτήτων του Ιράν.