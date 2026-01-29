Σήμερα συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν την Αναστασία, την Σταυρούλα και την Αγάπη μην μπορώντας να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους, τραγικές φιγούρες σύζυγοι και παιδιά.

Σκηνές βαθιάς οδύνης και έντονης συναισθηματικής φόρτισης εκτυλίχθηκαν στις κηδείες των θυμάτων της φονικής έκρηξης στην επιχείρηση «Βιολάντα», με συγγενείς, φίλους και συναδέλφους να αποχαιρετούν τα τρία πρώτα θύματα που έχασαν τη ζωή τους με τρόπο τραγικό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg1291m3f5t5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σε κλίμα οδύνης, συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στην Σταυρούλα, την Αναστασία και την Αγάπη. Ο πόνος ήταν αβάσταχτος, ενώ δεν έλειψαν και στιγμές οργής για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη. Συγκλονιστικά ήταν τα λόγια των παιδιών των θυμάτων, που μέσα σε λυγμούς μίλησαν για τις αδικοχαμένες μητέρες τους, ζητώντας δικαίωση και απαντήσεις για τον χαμό τους.

Η εξόδιος ακολουθία για την Αναστασία Νάσιου, 65 ετών τελέστηκε στις 11:00 το πρωί στο Γριζάνο Τρικάλων, τόπο καταγωγής της. Στις 14:00 το μεσημέρι αποχαιρετησαν τη Σταυρούλα Μπουκουβάλα, 56 ετών, στη Καρδίτσα συγγενείς και φίλοι της εκλιπούσας και στις 16:00 τελέστηκε η κηδεία της Αγάπης Μπουνόβα θα γίνει στις 16:00 στο Μεγαλοχώρι Τρικάλων

Την Παρασκευή θα τελεστούν οι δύο τελευταίες κηδείες. Στις 11:30 θα γίνει η εξόδιος ακολουθία της 45χρονης Ελένης Κατσαρού στον Άγιο Κωνσταντίνο Τρικάλων και στις 14:00 θα αποχαιρετήσουν την 42χρονη Βασιλική Σκαμπαρδώνη.

«Χάλια είμαστε όλοι. Εγώ, η γυναίκα μου, τα παιδιά μου. Χάσαμε ένα κορίτσι μάλαμα. Η νυφούλα μου ήταν πολύ καλό κορίτσι. Κλαίω, δεν μπορώ, δεν αντέχω. Το εγγονάκι μου, τι να κάνει και αυτό το καημένο. Όλη μέρα κλαίμε», αναφέρει ο πεθερός της. Η Ελένη ήταν μητέρα ενός 13χρονου αγοριού. Δούλευε νυχτερινή βάρδια στο εργοστάσιο στο οποίο η μητέρα της ήταν υπεύθυνη στην πρωινή βάρδια. «Δεν θέλω να μου πει κανένας καλημέρα. Δεν θέλω να δώσω καμία απάντηση πουθενά. Περιμένω το πόρισμα. Υπάρχει δικαιοσύνη και στην ελληνική δικαιοσύνη έχω εμπιστοσύνη», λέει ο πατέρας της Βασιλικής.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg16q1z6dywx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν ήταν σπαρακτικές, με συγγενείς και φίλους να αδυνατούν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους, ενώ κυρίαρχο ήταν το αίτημα για δικαιοσύνη και απόδοση ευθυνών. Η απώλεια των πέντε γυναικών έχει αφήσει πίσω της οικογένειες διαλυμένες και έντεκα ορφανά παιδιά, ενώ τα ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη και η πυρκαγιά παραμένουν αναπάντητα. Την ίδια ώρα, οι έρευνες των αρμόδιων Αρχών συνεχίζονται, με τις οικογένειες των θυμάτων να περιμένουν απαντήσεις για τα αίτια της τραγωδίας.

Τα σπαρακτικά λόγια του γιου της 65χρονης Αγάπης - «Μαμά, σου πήραν άδικα τη ζωή αλλά δεν θα αφήσουμε να πάρουν τη μνήμη σου»

Ο γιος της Αγάπης είπε στον επικήδειο πως «δεν ήταν ατύχημα, όπως συχνά λέγετε για να κλείνουν γρήγορα οι πληγές. Ήταν αποτέλεσμα αμέλειας, αδιαφορίας και πράξεων που δεν έγιναν όπως έπρεπε». «Η Αγάπη δεν έφυγε απλώς, της στέρησαν τη ζωή. Τη δική της των τεσσάρων συναδέλφων της. Όμως, όσο άδικος και αν ήταν ο τρόπος που έφυγε, η Αγάπη δεν έσβησε, δεν μπορεί να σβήσει ότι ζει μέσα μας. Σήμερα, δεν βρισκόμαστε εδώ μόνο για να πενθήσουμε, βρισκόμαστε για να την ευχαριστήσουμε. Να την ευχαριστήσουμε για όσα μας έδωσε, για την αγάπη που μας δίδαξε χωρίς λόγια, για το παράδειγμα μιας γυναίκας που στάθηκε όρθια, αγάπησε βαθιά, ήταν παρούσα. Ήταν παρούσα στις ζωές των παιδιών της, στον άνθρωπο που στάθηκε δίπλα της και στο εγγόνι της που θα μεγαλώσει με το όνομά της σαν ευλογία και με την ιστορία της γιαγιάς της σαν δύναμη», συνέχισε.

«Μαμά, σου πήραν άδικα τη ζωή αλλά δεν θα αφήσουμε να πάρουν τη μνήμη σου. Η αγάπη σου είναι ακόμα εδώ, ζει μέσα μας, ζει στα παιδιά σου, ζει στο εγγόνι σου που θα μεγαλώσει γνωρίζοντας ότι είχε μια γιαγιά που την αγαπούσε απέραντα ακόμα και αν δεν προλάβατε όσα θα έπρεπε. Θα μιλάμε για εσένα, θα σε θυμόμαστε, θα αγαπάμε όπως μας έμαθες και θα προσέχουμε ο ένας τον άλλο. Δεν θα σε ξεχάσουμε, θα σε κουβαλάμε στις πράξεις μας, στις αποφάσεις μας, στον τρόπο που αγαπάμε τους ανθρώπους μας. Σε αποχαιρετούμε χωρίς να σε βλέπουμε αλλά σε νιώθουμε παντού. Καλό σου ταξίδι μαμά. Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή σου. Η φωτιά δεν μπόρεσε να κάψει αυτό που ήσουν γιατί η αγάπη η δική σου δεν καίγεται. Η αγάπη η δική σου μένει για πάντα ζωντανή», κατέληξε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg161amk2re9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Θρήνος στην κηδεία της 56χρονης Σταυρούλας στην Καρδίτσα (video)

Πόνος και συντριβή και στην κηδεία της Σταυρούλας (Βούλας) Μπουκουβάλα στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στο Προάστιο Καρδίτσας.. Η άτυχη γυναίκα, ηλικίας 56 ετών, καταγόταν από την Καρδίτσα και εργαζόταν στην επιχείρηση τα τελευταία δέκα χρόνια. Ήταν μητέρα δύο παιδιών, ηλικίας 23 και 18 ετών, και ιδιαίτερα αγαπητή στην τοπική κοινωνία. Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη, με το ερώτημα «γιατί» να πλανάται έντονα, καθώς προσπαθεί να συνειδητοποιήσει το μέγεθος της τραγωδίας που εκτυλίχθηκε στον χώρο εργασίας και στέρησε τόσο άδικα ανθρώπινες ζωές.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg126v3n7q8p?integrationId=40599y14juihe6ly}