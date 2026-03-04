Η νέα ημερομηνία της κηδείας «θα ανακοινωθεί αργότερα».

Το Ιράν αποφάσισε σήμερα να αναβάλει την τελετή της κηδείας του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, που είχε προβλεφθεί αρχικά να πραγματοποιηθεί απόψε στην Τεχεράνη, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει εδώ και πέντε ημέρες μαζικά ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα.

«Η τελετή αποχαιρετισμού στον ιμάμη μάρτυρα αναβλήθηκε (...) καθώς αναμενόταν συρροή χωρίς προηγούμενο», μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, προσθέτοντας ότι η νέα ημερομηνία της κηδείας «θα ανακοινωθεί αργότερα».

Σήμερα το πρωί, είχε ανακοινωθεί ότι τελετή αποχαιρετισμού επρόκειτο να πραγματοποιηθεί απόψε στην Τεχεράνη μπροστά στη σορό του Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε σε ηλικία 86 ετών στη διάρκεια πλήγματος και αναμένεται να ταφεί στην ιερή πόλη Μασχάντ (βορειοανατολικό Ιράν) απ΄όπου καταγόταν.

Η ιρανική πρωτεύουσα βομβαρδίζεται από το Σάββατο από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ που θέτουν στο στόχαστρο στρατιωτικές και κυβερνητικές υποδομές.

Οι αρχές δεν έκαναν καμία σύνδεση με την κατάσταση ασφαλείας.

«Η τελετή αναβλήθηκε λόγω πολλών εκκλήσεων από όλη τη χώρα, (λόγω) της αναμενόμενης συμμετοχής εκατομμυρίων ανθρώπων και της ανάγκης να παρασχεθεί η απαραίτητη υποδομή» για ένα τόσο μεγάλο πλήθος, διευκρίνισε στην τηλεόραση ο Μοχσέν Μαχμουντί, ο διευθυντής του ισλαμικού Συμβουλίου συντονισμού της ανάπτυξης της Τεχεράνης, του θεσμού που έχει επιφορτισθεί με την οργάνωση της κηδείας.