Η ανεργία στη ζώνη του ευρώ διαμορφώθηκε στο 6,1% τον Ιανουάριο του 2026, σημειώνοντας ελαφρά υποχώρηση σε σχέση με το 6,2% του Δεκεμβρίου 2025 και το 6,3% του Ιανουαρίου 2025, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 5,8%, μειωμένο από το 5,9% του προηγούμενου μήνα και το 6,0% ένα χρόνο νωρίτερα.

Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι τον Ιανουάριο του 2026 περίπου 12,93 εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ ήταν άνεργοι, εκ των οποίων 10,77 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ. Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2025, ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 185 χιλιάδες στην ΕΕ και κατά 184 χιλιάδες στη ζώνη του ευρώ. Σε ετήσια βάση, δηλαδή σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2025, η ανεργία υποχώρησε κατά 274 χιλιάδες άτομα στην ΕΕ και κατά 273 χιλιάδες στη ζώνη του ευρώ.

Σημαντική, αν και μικρή, ήταν η βελτίωση και στα ποσοστά ανεργίας των νέων κάτω των 25 ετών. Τον Ιανουάριο του 2026 οι άνεργοι νέοι στην ΕΕ ανήλθαν σε 2,92 εκατομμύρια, εκ των οποίων 2,35 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ. Το ποσοστό νεανικής ανεργίας διαμορφώθηκε στο 15,1% στην ΕΕ, έναντι 15,2% τον Δεκέμβριο, ενώ στη ζώνη του ευρώ μειώθηκε στο 14,8% από 15,0%. Σε μηνιαία βάση ο αριθμός των ανέργων νέων μειώθηκε κατά 27 χιλιάδες τόσο στην ΕΕ όσο και στη ζώνη του ευρώ. Σε ετήσια βάση παρέμεινε σταθερός στην ΕΕ, ενώ αυξήθηκε κατά 12 χιλιάδες στη ζώνη του ευρώ.

Όσον αφορά την ανεργία ανά φύλο, τον Ιανουάριο του 2026 το ποσοστό για τις γυναίκες στην ΕΕ διαμορφώθηκε στο 6,0%, από 6,1% τον Δεκέμβριο, ενώ για τους άνδρες υποχώρησε στο 5,7% από 5,8%. Στη ζώνη του ευρώ η ανεργία των γυναικών ανήλθε στο 6,3%, έναντι 6,4% τον προηγούμενο μήνα, ενώ για τους άνδρες μειώθηκε στο 6,0% από 6,1%.