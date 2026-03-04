Η μικρή πτώση του δολαρίου κατά 0,1% καθιστά τον χρυσό πιο προσιτό για επενδυτές που χρησιμοποιούν άλλα νομίσματα, ενισχύοντας τη ζήτηση.

Η τιμή του χρυσού καταγράφει ισχυρή άνοδο την Τετάρτη, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή επαναφέρει τη ζήτηση για ασφαλή επενδυτικά καταφύγια, ενώ παράλληλα το δολάριο υποχωρεί ελαφρώς.

Η τιμή του χρυσού διαμορφώνεται στα 5.208,50 δολάρια, καταγράφοντας άνοδο κατά 84,80 δολάρια ή 1,66%. Η αγορά παραμένει σε ξεκάθαρη ανοδική τάση, με τους επενδυτές να στρέφονται στο πολύτιμο μέταλλο ως ασφαλές καταφύγιο εν μέσω αβεβαιότητας στις διεθνείς αγορές. Ακόμη πιο έντονη είναι η άνοδος στο ασήμι, το οποίο ενισχύεται κατά 3,002 δολάρια ή 3,60%, με την τιμή του να φτάνει τα 86,475 δολάρια.

Η μικρή πτώση του δολαρίου κατά 0,1% καθιστά τον χρυσό πιο προσιτό για επενδυτές που χρησιμοποιούν άλλα νομίσματα, ενισχύοντας τη ζήτηση. Μετά από αρκετές ημέρες ρευστοποιήσεων και ενίσχυσης του δολαρίου, οι αγορές επιστρέφουν σε μια πιο κλασική «risk-off» στάση, με τον χρυσό και το ασήμι να επωφελούνται από τη στροφή των επενδυτών σε ασφαλή καταφύγια. Όπως επισημαίνει, η προσωρινή παύση στην άνοδο του δολαρίου και των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων μειώνει το κόστος ευκαιρίας της διακράτησης πολύτιμων μετάλλων.

Η ανάκαμψη έρχεται μετά από σημαντική πτώση άνω του 4% που καταγράφει ο χρυσός την Τρίτη, όταν οι επενδυτές στρέφονται στο δολάριο εν μέσω ανησυχιών για τον πληθωρισμό, γεγονός που περιορίζει τις προσδοκίες για μείωση επιτοκίων.

Την ίδια ώρα, η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται, με τις αμερικανικές δυνάμεις να συνεχίζουν επιθέσεις κατά του Ιράν σε 24ωρη βάση, ενώ το Ισραήλ εξαπολύει ευρείας κλίμακας πλήγματα κατά ιρανικών θέσεων πυραύλων και συστημάτων αεράμυνας. Οι εξελίξεις αυτές προκαλούν πιέσεις και στις ασιατικές αγορές, καθώς οι επενδυτές εγκαταλείπουν θέσεις σε μετοχές τεχνολογίας και κυρίως σε εταιρείες κατασκευής ημιαγωγών, υπό τον φόβο ότι η διεύρυνση της σύγκρουσης μπορεί να οδηγήσει σε ενεργειακό σοκ και να ενισχύσει τον πληθωρισμό, καθυστερώντας τις αναμενόμενες μειώσεις επιτοκίων.

Οι αγορές εκτιμούν ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ διατηρεί αμετάβλητα τα επιτόκια στη συνεδρίαση της 18ης Μαρτίου, σύμφωνα με τα στοιχεία του εργαλείου FedWatch της CME Group.