Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι χρηματιστηριακές αγορές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων την Τετάρτη, καθώς τα χρηματιστήρια στο Ντουμπάι και στο Αμπού Ντάμπι επανεκκίνησαν τη λειτουργία τους μετά από διήμερη αναστολή συναλλαγών που προκάλεσε το κύμα πυραυλικών και μη επανδρωμένων επιθέσεων του Ιράν εναντίον της χώρας.

Με την επανέναρξη των συναλλαγών, οι βασικοί δείκτες κατέγραψαν έντονες απώλειες, ακολουθώντας το παγκόσμιο κύμα ρευστοποιήσεων που πυροδότησε η κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Ο βασικός δείκτης του Ντουμπάι υποχωρούσε περίπου κατά 4,9%, καταγράφοντας τη χειρότερη ημερήσια επίδοση από τον Μάιο του 2022. Παράλληλα, ο κύριος δείκτης του Αμπού Ντάμπι σημείωνε πτώση άνω του 3%, ενώ ο Nasdaq UAE 20 κατέγραφε απώλειες της τάξης του 4,3%.

Σημαντικές πιέσεις δέχθηκαν και επιμέρους μετοχές. Στο Ντουμπάι, η κρατική τράπεζα Emirates NBD υποχωρούσε κατά 5,2%, ηγούμενη των απωλειών, ενώ στο Αμπού Ντάμπι οι μετοχές της Al Buhaira National Insurance Company και της Umm Al Qaiwain General Investments κατέγραφαν πτώση 9,6% και 8,7% αντίστοιχα.

Πριν από το άνοιγμα των αγορών, οι δύο χρηματιστηριακές αρχές ανακοίνωσαν ότι θα προχωρήσουν προσωρινά σε προσαρμογή των ορίων ημερήσιας πτώσης για τους τίτλους, περιορίζοντας το κατώτατο όριο στο -5%, σε μια προσπάθεια να συγκρατήσουν τις έντονες διακυμάνσεις.

Η αναταραχή στις αγορές ακολουθεί τις επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν το Σαββατοκύριακο με πυραύλους και drones εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σε αντίποινα για αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα που οδήγησαν στον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Σύμφωνα με τις αναφορές, τα ιρανικά πλήγματα έπληξαν πολιτικές και εμπορικές υποδομές, προκαλώντας ζημιές μεταξύ άλλων στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι, σε ξενοδοχεία αλλά και σε κέντρα δεδομένων της Amazon.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν επίσης εκτεταμένες διαταραχές στις αερομεταφορές, με το κλείσιμο του εναέριου χώρου να οδηγεί σε χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων. Η μετοχή της χαμηλού κόστους αεροπορικής εταιρείας Air Arabia υποχωρούσε περίπου κατά 5%.

Αναλυτές της Citi προειδοποίησαν σε έκθεσή τους ότι η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να έχει «βαθιές και ενδεχομένως μακροχρόνιες επιπτώσεις» για την οικονομία της περιοχής MENA. Όπως σημειώνουν, οι εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων στο Ντουμπάι και το Αμπού Ντάμπι, όπως οι Emaar και Aldar, εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο επιβράδυνσης της αύξησης των κερδών ανά μετοχή, ενώ στον τραπεζικό τομέα οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι εντοπίζονται για τις NBK και Emirates NBD.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η αύξηση του αντιλαμβανόμενου επενδυτικού κινδύνου μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω αποτιμήσεις χαμηλότερων επιπέδων για τις μετοχές της περιοχής, ιδιαίτερα για εκείνες που διακρατούνται σε μεγάλο βαθμό από ξένους επενδυτές ή θεωρούνται ήδη ακριβές με βάση τα θεμελιώδη τους μεγέθη.

Η πτώση στα χρηματιστήρια του Κόλπου έρχεται σε συνέχεια των έντονων απωλειών που καταγράφηκαν τις προηγούμενες ημέρες στις διεθνείς αγορές. Το πρωί της Τετάρτης οι αγορές της Ασίας συνέχισαν την πτωτική πορεία, ενώ στην Ευρώπη οι μετοχές άνοιξαν με μικρή άνοδο, ανακόπτοντας δύο διαδοχικές ημέρες ευρείας πτώσης. Τα προθεσμιακά συμβόλαια στις Ηνωμένες Πολιτείες, πάντως, έδειχναν νέο αρνητικό άνοιγμα, μετά την πτωτική συνεδρίαση της Τρίτης στη Wall Street.