Ανοδική δυναμική σε βασικούς τομείς της οικονομίας καταγράφουν τα νεότερα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για το τελευταίο τρίμηνο του 2025, με τις υπηρεσίες να παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ενίσχυση, ενώ θετικά κινήθηκαν και ο τομέας των αυτοκινήτων και σε μικρότερο βαθμό το χονδρικό εμπόριο. Τα στοιχεία αποτυπώνουν τη συνολική εικόνα της οικονομικής δραστηριότητας κατά την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2025.

Στον τομέα των υπηρεσιών, οι δείκτες κύκλου εργασιών παρουσίασαν σημαντική άνοδο σε ετήσια βάση. Ειδικότερα, ο συνολικός δείκτης κύκλου εργασιών αυξήθηκε κατά 14,2% τον Οκτώβριο, κατά 9,2% τον Νοέμβριο και κατά 5,4% τον Δεκέμβριο σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες του 2024. Αντίστοιχα, ο δείκτης παραγωγής υπηρεσιών κατέγραψε άνοδο 18,2% τον Οκτώβριο, 7,8% τον Νοέμβριο και 4,9% τον Δεκέμβριο, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη ενίσχυση της δραστηριότητας στον συγκεκριμένο τομέα.

Η ισχυρότερη επίδοση καταγράφηκε στον κλάδο παροχής καταλύματος και εστίασης, όπου ο κύκλος εργασιών σημείωσε αύξηση 39,5% τον Οκτώβριο, 25,5% τον Νοέμβριο και 19,5% τον Δεκέμβριο. Ιδιαίτερα έντονη ήταν η άνοδος στις υπηρεσίες καταλύματος, οι οποίες κατέγραψαν αύξηση άνω του 58% τον Δεκέμβριο, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη ισχυρή τουριστική δραστηριότητα. Θετική εικόνα παρουσίασαν επίσης οι επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες, καθώς και ο τομέας ενημέρωσης και επικοινωνίας, με αρκετές δραστηριότητες να καταγράφουν διψήφιες αυξήσεις. Αντίθετα, ο τομέας των μεταφορών εμφάνισε πτωτική πορεία σε ετήσια βάση κατά το μεγαλύτερο μέρος του τριμήνου.

Στο χονδρικό εμπόριο, η εικόνα ήταν πιο μεικτή. Ο δείκτης κύκλου εργασιών σημείωσε μικρή μείωση 0,4% τον Οκτώβριο και 2,8% τον Νοέμβριο σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, ενώ τον Δεκέμβριο κατέγραψε αύξηση 3,5%. Παράλληλα, ο δείκτης όγκου παρουσίασε άνοδο 1,4% τον Οκτώβριο, πτώση 2,1% τον Νοέμβριο και σημαντική αύξηση 7,5% τον Δεκέμβριο, γεγονός που υποδηλώνει ανάκαμψη της εμπορικής δραστηριότητας προς το τέλος του έτους.

Θετική ήταν και η εικόνα στον τομέα των αυτοκινήτων. Ο δείκτης κύκλου εργασιών στον κλάδο εμπορίου και επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων αυξήθηκε κατά 4,8% τον Οκτώβριο και κατά 11,3% τον Δεκέμβριο σε ετήσια βάση, ενώ τον Νοέμβριο καταγράφηκε μικρή μείωση 1,1%. Παρόμοια πορεία εμφάνισε και ο δείκτης όγκου, ο οποίος ενισχύθηκε κατά 4,0% τον Οκτώβριο και κατά 9,9% τον Δεκέμβριο, με μικρή υποχώρηση 1,8% τον Νοέμβριο.