Μείωση κατέγραψε η οικοδομική δραστηριότητα στο 9μηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τα οποία αποτυπώνουν σαφή υποχώρηση τόσο στον αριθμό των οικοδομικών αδειών όσο και στην επιφάνεια και τον όγκο των νέων κατασκευών σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Ειδικότερα, κατά το 9μηνο του 2025 η συνολική οικοδομική δραστηριότητα στη χώρα, δημόσια και ιδιωτική, παρουσίασε μείωση κατά 6,3% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών. Ακόμη εντονότερη ήταν η πτώση στα ποσοτικά μεγέθη της κατασκευής, καθώς η συνολική επιφάνεια των οικοδομών μειώθηκε κατά 13,8%, ενώ ο όγκος υποχώρησε κατά 7,6% σε ετήσια βάση. Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν επιβράδυνση της οικοδομικής δυναμικής, μετά την έντονη ανάκαμψη των προηγούμενων ετών.

Η εικόνα αυτή οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στη μείωση της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό κορμό της κατασκευαστικής δραστηριότητας στη χώρα. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, στο διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025 οι οικοδομικές άδειες ιδιωτικών έργων μειώθηκαν επίσης κατά 6,3%, ενώ η επιφάνεια των νέων ιδιωτικών οικοδομών περιορίστηκε κατά 13,7% και ο όγκος κατά 7,1% σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2024. Η δημόσια οικοδομική δραστηριότητα παραμένει περιορισμένη και δεν επηρεάζει ουσιαστικά τη συνολική εικόνα.

Ανά περιφέρεια, η πτωτική τάση είναι γενικευμένη, με ορισμένες περιοχές να εμφανίζουν σημαντικές απώλειες τόσο στον αριθμό αδειών όσο και στα μεγέθη επιφάνειας και όγκου. Ιδιαίτερα αισθητή είναι η μείωση σε μεγάλες περιφέρειες, όπως η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία, γεγονός που επηρεάζει καθοριστικά το συνολικό αποτέλεσμα σε επίπεδο χώρας. Σε ορισμένες περιφέρειες, ωστόσο, παρατηρούνται μεμονωμένες αυξήσεις, οι οποίες συνδέονται κυρίως με λίγες άδειες μεγάλης κλίμακας και δεν αναιρούν τη συνολική πτωτική εικόνα.

Παρά τη μείωση στο 9μηνο, τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου 2025 δείχνουν μηνιαία αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, γεγονός που αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο σταθεροποίησης ή και μερικής ανάκαμψης προς το τέλος του έτους.

Ειδικότερα, κατά τον Σεπτέμβριο 2025 εκδόθηκαν σε όλη τη χώρα 2.549 οικοδομικές άδειες, αριθμός αυξημένος κατά 12,5% σε ετήσια βάση. Η συνολική επιφάνεια των οικοδομών ανήλθε σε 616.183 τετραγωνικά μέτρα, καταγράφοντας άνοδο 6,5% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2024, ενώ ο συνολικός οικοδομικός όγκος διαμορφώθηκε σε 3,06 εκατ. κυβικά μέτρα, αυξημένος κατά 5,1%. Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν σαφή μηνιαία ανάκαμψη της δραστηριότητας, έπειτα από μια περίοδο έντονων διακυμάνσεων.

Καθοριστική ήταν και τον Σεπτέμβριο η συμβολή της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας, η οποία παραμένει ο βασικός μοχλός της αγοράς. Οι άδειες ιδιωτικών έργων ανήλθαν σε 2.524, παρουσιάζοντας αύξηση 12,9% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους. Παράλληλα, η επιφάνεια των ιδιωτικών οικοδομών αυξήθηκε κατά 7,9%, φθάνοντας τα 597.813 τετραγωνικά μέτρα, ενώ ο όγκος ενισχύθηκε κατά 5,3%, αγγίζοντας τα 2,91 εκατ. κυβικά μέτρα. Τα δεδομένα αυτά υποδηλώνουν αυξημένη κινητικότητα κυρίως σε νέες κατοικίες και ιδιωτικά έργα ανάπτυξης.

Αντίθετα, η δημόσια οικοδομική δραστηριότητα διατηρήθηκε σε χαμηλά επίπεδα. Τον Σεπτέμβριο 2025 εκδόθηκαν μόλις 25 άδειες δημοσίων έργων, με συνολική επιφάνεια 18.370 τετραγωνικά μέτρα και όγκο 151.094 κυβικά μέτρα. Το μερίδιο της δημόσιας οικοδομής στον συνολικό όγκο διαμορφώθηκε στο 4,9%, επιβεβαιώνοντας τον περιορισμένο ρόλο της στο συνολικό αποτέλεσμα του μήνα.

Σε περιφερειακό επίπεδο, η εικόνα του Σεπτεμβρίου χαρακτηρίζεται από έντονες διαφοροποιήσεις. Σε ορισμένες περιφέρειες, όπως η Αττική και το Νότιο Αιγαίο, καταγράφονται αυξήσεις στον αριθμό των αδειών, οι οποίες όμως δεν συνοδεύονται πάντα από αντίστοιχη άνοδο σε επιφάνεια και όγκο, γεγονός που συνδέεται με τη φύση των εκδιδόμενων αδειών.