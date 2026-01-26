Στα εργατικά ατυχήματα αναφέρεται σε ανάρτησή του ο γνωστός εργατολόγος, Γιάννης Καρούζος.

Σε ανάρτησή του ο γνωστός εργατολόγος Γιάννης Καρούζος τονίζει πως η ΕΛΣΤΑΤ δημοσίευσε στοιχεία για εργατικά ατυχήματα τον Ιούλιο, δηλαδή δύο χρόνια μετά την ολοκλήρωση της περιόδου αναφοράς. Την ίδια στιγμή ο ΕΦΚΑ, όπως αναφέρει, τα τελευταία στοιχεία που έχει δημοσιεύεσει αφορούν τα έτη 2021 και 2022.

Και συνεχίζει λέγοντας πως η έλλειψη σύγχρονων δεδομένων οδηγεί σε καθυστέρηση λήψης πολιτικών αποφάσεων, παρεμποδίζοντας τη λήψη στοχευμένων μέτρων πρόληψης και προστασίας των εργαζομένων και προσθέτει πως στην Ελλάδα παρατηρείται και καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης και, μεταξύ άλλων, στον τομέα των εργατικών διαφορών, στον οποίο περιλαμβάνονται και τα εργατικά ατυχήματα.

Ολόκληρη η ανάρτηση:

Με αφορμή το εργατικό δυστύχημα που έλαβε χώρα στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα: Η «γκρίζα ζώνη» των εργατικών ατυχημάτων στην Ελλάδα.

Σε μια χώρα όπου οι θάνατοι στην εργασία συνεχίζουν να αυξάνονται, η έλλειψη έγκαιρων, πλήρων και αξιόπιστων επίσημων στατιστικών για τα εργατικά ατυχήματα αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα δημοσίου ενδιαφέροντος. Το ζήτημα γίνεται ακόμα πιο επείγον όταν αναλογιστεί κανείς πρόσφατα τραγικά περιστατικά, όπως το θανατηφόρο εργατικό ατύχημα στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που υπενθυμίζει με δραματικό τρόπο την καθημερινή επικινδυνότητα που χαρακτηρίζει την εργασία σε ορισμένους κλάδους. Ο πολίτης, η κοινωνία των εργαζομένων και οι επαγγελματίες της ασφάλειας στην εργασία στερούνται εργαλείων για να κατανοήσουν και να αντιμετωπίσουν το κρίσιμο αυτό φαινόμενο, ενώ οι καθυστερήσεις στην έκδοση στοιχείων από δημόσιους φορείς ενισχύουν την αίσθηση ότι το εν λόγω ζήτημα, αν και μείζον, δεν έχει τεθεί σε προτεραιότητα.

Έτσι, η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) δημοσιοποίησε επίσημα στοιχεία για τα εργατικά ατυχήματα του έτους 2023, σύμφωνα με τα οποία καταγράφηκαν συνολικά 4.847 εργατικά ατυχήματα, από τα οποία 51 ήταν θανατηφόρα. Ωστόσο, η δημοσίευση έγινε τον Ιούλιο του 2025, δηλαδή σχεδόν δύο χρόνια μετά την ολοκλήρωση της περιόδου αναφοράς, ενώ δεν έχουν εκδοθεί ακόμη στοιχεία για τα έτη 2024 και 2025 !

Παράλληλα, η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας δημοσιεύει ετήσιες εκθέσεις για τη δραστηριότητά της, αλλά δεν διαθέτει ολοκληρωμένη, αναλυτική στατιστική για τα εργατικά ατυχήματα ανά έτος. Για παράδειγμα, η τελευταία αναφορά αφορά το 2024 και δημοσιεύτηκε στις αρχές Οκτωβρίου 2025, ενώ επικεντρώθηκε κυρίως σε θέματα βίας, παρενόχλησης και εφαρμογής των εργασιακών νόμων, και όχι σε συγκεντρωτικά στοιχεία εργατικών ατυχημάτων με πίνακες ανά τομέα ή είδος τραυματισμού.

Ο Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), από την πλευρά του, διατηρεί ετήσια δελτία εργατικών ατυχημάτων μισθωτών, αλλά τα τελευταία δημοσιευμένα δελτία αφορούν τα έτη 2021 και 2022! Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν δημοσιευμένα δελτία για τα έτη 2023, 2024 ή 2025, παρά το γεγονός ότι ο φορέας συλλέγει συνεχώς δεδομένα από δηλώσεις ατυχημάτων μισθωτών.

Η έλλειψη σύγχρονων δεδομένων οδηγεί σε καθυστέρηση λήψης πολιτικών αποφάσεων, παρεμποδίζοντας τη λήψη στοχευμένων μέτρων πρόληψης και προστασίας των εργαζομένων. Ακόμη, οι ίδιες οι επιχειρήσεις και οι υπεύθυνοι ασφαλείας δεν έχουν πρόσβαση σε πλήρη και αναλυτικά δεδομένα για τα είδη τραυματισμών, τους τομείς εργασίας ή άλλες κρίσιμες παραμέτρους, με αποτέλεσμα οι δράσεις πρόληψης να βασίζονται σε αποσπασματική ή παρωχημένη πληροφορία.

Παράλληλα με τις καθυστερήσεις στη δημοσίευση επίσημων στατιστικών, στην Ελλάδα παρατηρείται και σημαντική καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης και, μεταξύ άλλων, στον τομέα των εργατικών διαφορών, στον οποίο περιλαμβάνονται και τα εργατικά ατυχήματα. Υποθέσεις που αφορούν τραυματισμούς ή θανάτους στην εργασία εκκρεμούν συχνά για χρόνια στα δικαστήρια – στην καλύτερη περίπτωση για χρονικό διάστημα ενός έτους, μόνο σε πρώτο βαθμό –, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι ή οι οικογένειές τους να στερούνται των αποζημιώσεων που δικαιούνται. Αυτή η καθυστέρηση όχι μόνο υπονομεύει την εμπιστοσύνη των εργαζομένων, και εν γένει των πολιτών, στη δικαιοσύνη, αλλά μειώνει και την αποτρεπτική ισχύ της νομοθεσίας για εργοδότες που παραβιάζουν κανόνες ασφάλειας, συμβάλλοντας σε έναν φαύλο κύκλο επαναλαμβανόμενων ατυχημάτων.

Συνεπώς, η Ελλάδα αντιμετωπίζει έναν διπλό κίνδυνο στον τομέα της εργασίας: τα εργατικά ατυχήματα παραμένουν σοβαρό πρόβλημα για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, ενώ η έλλειψη έγκαιρων, πλήρων και αξιόπιστων επίσημων στοιχείων, σε συνδυασμό με τις καθυστερήσεις στην απονομή δικαιοσύνης στις εργατικές διαφορές, δημιουργεί περιβάλλον αβεβαιότητας και μειωμένης πρόληψης. Η έγκαιρη συλλογή και δημοσιοποίηση αξιόπιστων δεδομένων, η ταχύτερη διεκπεραίωση των εργατικών διαφορών και η ενίσχυση της πρόληψης στους χώρους εργασίας είναι επιτακτική για την προστασία των εργαζομένων και τη μείωση των ατυχημάτων. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι ο ν. 5239/2025 εισήγαγε νέα μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, των οποίων η εφαρμογή και η αποτελεσματικότητα αναμένεται να αξιολογηθεί στην πράξη.

