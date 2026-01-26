Ηχητικό ντοκουμέντο καταγράφει την έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα και σκότωσε τουλάχιστον 4 εργάτριες.

Τουλάχιστον 4 νεκρές εργάτριες έχουν εντοπιστεί από την Πυροσβεστική ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για τον εντοπισμό και της 5ης αγνοούμενης.

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον ήχο της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, στις 03:55, στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που είχε ως αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά και να χάσουν τη ζωή τους 4 εργαζόμενες, ενώ ακόμη μια παραμένει αγνοούμενη.

Όπως αναφέρει το trikalazoom.gr, η κάμερα βρίσκεται σε σημείο που απέχει περισσότερα από 8 χιλιόμετρα από το εργοστάσιο, στην οδό Καρδίτσης, ωστόσο ο κρότος της έκρηξης ακούγεται καθαρά στο οπτικοακουστικό υλικό. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η έκρηξη στον υπόγειο χώρο των εγκαταστάσεων.

Το ωστικό κύμα έγινε αισθητό σε μεγάλο μέρος της πόλης, με αναφορές για ισχυρές δονήσεις σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους,.

{https://www.youtube.com/watch?v=317iiN0bJRY}