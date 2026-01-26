Η μεγάλη έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο εργοστάσιο της Βιολάντα οδήγησε στο θάνατο 4 εργαζόμενες γυναίκες, ενώ αναζητείται ακόμα μία.

Ήταν λίγο πριν τις 04:00 τα ξημερώματα όταν, έπειτα από ισχυρή έκρηξη, εκδηλώθηκε φωτιά σε τμήμα του εργοστασίου της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα. Στον χώρο βρίσκονταν 13 άτομα, στο πλαίσιο 24ωρης λειτουργίας του εργοστασίου. Τέσσερις γυναίκες εργαζόμενες έχουν εντοπιστεί νεκρές, ενώ συνεχίζεται η αναζήτηση μίας πέμπτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συγγενείς των νεκρών ήδη έχουν κληθεί για ταυτοποίηση των θυμάτων ενώ πολλά είναι τα ερωτήματα που οδήγησαν σε αυτή την άνευ προηγουμένου τραγωδία. Ανάμεσα στα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές είναι στο σημείο που σημειώθηκε η έκρηξη να υπήρχε διαρροή νικρικής αμμωνίας ή προπανίου.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζοντα, είναι η έκρηξη να έγινε στους φούρνους. Το ωστικό κύμα ήταν τόσο δυνατό που η έκρηξη ακούστηκε μέχρι την πόλη των Τρικάλων. Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που έτριζαν τα τζάμια στην πόλη των Τρικάλων, 7-8 χιλιόμετρα μακριά, και προκάλεσε την κατάρρευση τμημάτων του κτιρίου, καθώς και την πτώση πάνελ λόγω του ωστικού κύματος.

Όπως δήλωσε και ο διευθυντής του Trikalaola, λόγω κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας λιγότεροι από τους μισούς στην πρωινή βάρδια έπιασαν δουλειά. Σε αντίθετη περίπτωση τα θύματα θα μπορούσαν να είναι πολλαπλάσια.

Όπως έγινε γνωστό η πρωινή βάρδια ήταν 30 άτομα και νωρίς το πρωί είχαν πιάσει δουλειά μόλις 12.

{https://www.youtube.com/watch?v=XH-7cayoIK4}