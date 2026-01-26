Σε τραγωδία εκτιλύχθηκε η φωτιά στο εργοστάσιο της Βιολάντα όπου μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος 4 γυναικών που εργάζονταν εκείνη τη στιγμή.

Σε μεγάλη τραγωδία εξελίχθηκε η φωτια στη Βιολάντα στα Τρίκαλα. Τουλάχιστον τέσσερις εργαζόμενες γυναίκες της νυχτερινής βάριας είναι νεκρές. Η φωτιά, σύμφωνα με μαρτυρίες, ξέσπασε έπειτα από μεγάλη έκρηξη. Μάλιστα, φέρεται να ήταν τόσο δυνατή που ακούστηκε στην πόλη και σε πολύ μεγάλη απόσταση στα χωριά, όπου έτριζαν τα τζάμια.

Μέχρι στιγμής, παραμένει άγνωστη η αιτία πρόκλησής της.

Πάντως, όπως διακρίνεται σε εικόνες που μεταδίδουν τηλεοπτικά δίκτυα, λόγω της φωτιάς ισοπεδώθηκε μέρος του κτιρίου, με αποτέλεσμα το εργοστάσιο στην κυριολεξία να κοπεί στα δύο.

Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος του trikalaola.gr, Νίκος Σαλέπης στο OPEN, ο χώρος ήταν γεμάτος με εύφλεκτα υλικά και πως πρέπει να απαντηθεί το πώς ξεκίνησε η φωτιά, καθώς δεν υπήρχαν φιάλες υγραερίου στον χώρο.

«Έχει "μαλλιάσει η γλώσσα μας" σαν Εργατικό Κέντρο Τρικάλων να επισημαίνουμε τα μέτρα που πρέπει να παρθούν για την υγιεινή και ασφάλεια συνολικότερα στις επιχειρήσεις και στα εργοστάσια της περιοχής μας», τόνισε ο Δημήτρης Αρμάγος, πρόεδρος του ΕΚ Τρικάλων, μετά τη μεγάλη έκρηξη και πυρκαγιά που έγινε τα ξημερώματα σε εργοστάσιο μπισκότων στα Τρίκαλα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σημείωσε επίσης ότι αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, μαζί με το Τμήμα Υγιεινής και Ασφάλειας του ΕΚΤ είχε επισκεφτεί το συγκεκριμένο εργοστάσιο το καλοκαίρι για τα ζητήματα μέτρων προστασίας υγιεινής και ασφάλειας.

Επισημαίνεται ότι από την πρώτη στιγμή κλιμάκια του ΕΚ Τρικάλων βρίσκονται στο σημείο της πυρκαγιάς και στο Νοσοκομείο Τρικάλων, στο πλευρό των τραυματιών εργαζομένων.

Όλα ξεκίνησαν λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα όταν σε χώρο του εργοστασίου σημειώθηκε έντονη έκρηξη με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι που βρίσκονταν εντός του εργοστασίου να πεταχτούν έξω και κάποιοι άλλοι να παγιδευτούν εντός του.

Ήδη έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος 4 εργαζομένων ενώ γίνονται έρευνες για τον εντοπισμό μίας ακόμα εργαζόμενης. Οι σοροί των 3 εργαζομένων βρέθηκαν από την Πυροσβεστική στο υπόγειο του εργαστασίου.

Αποπεύχθηκε μεγαλύτερη τραγωδία

Σύμφωνα με πληροφορίες, χτες οι εργαζόμενοι του εργαστασίου αλλά και η διοίκηση της εταιρείας έκοψαν την καθιερωμένη πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα σε μαγαζί της περιοχής. Μετά από απόφαση της εταιρείας, αποφασίστηκε η πρωινή βάρδια στο εργαστάσιο να μην είναι πλήρης και ορισμένοι να πιάσουν δουλειά αργότερα.

Σύμφωνα με τον διευθυντή του trikalaola.gr, η πρωινή βάρδια αποτελούνταν από 30 άτομα και λόγω του χτεσινού event, σήμερα το πρωί δούλευαν μόλις 12.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfydq768omc1?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Στην γραμμή παραγωγής η έκρηξη»

«Η πτέρυγα αυτή ήταν γραμμή παραγωγής και αποθήκες», ανέφερε ο Ντίνος Μπάρδας, περιφερειακός σύμβουλος Τρικάλων.

«Υπήρχε τόσο μεγάλο ωστικό κύμα που δεν θα μπορούσε να προέκυψε από μία φιάλη υγραερίου,ούτε από κάποια μικρή διαρροή, είπε ακόμη και τόνισε ότι θα πρέπει να περιμένουμε το πόρισμα των ερευνών», είπε ακόμη.

H φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 4:00 τα ξημερώματα, έπειτα από εκκωφαντική έκρηξη σε κτίριο του εργοστασίου. Αυτόπτης μάρτυρας και εργαζόμενος στο εργοστάσιο ανέφερε πως στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπήρχαν δεξαμενές υγραερίου, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για τα ακριβή αίτια της έκρηξης, ενώ ως πιθανές αιτίες εξετάζονται ουσίες όπως η αμμωνία και το προπάνιο. Αν και το εργοστάσιο είνιαι αρκετά έξω από τα Τρίκαλα, η ισχυρή έκρηξη ακούστηκε μέχρι την πόλη.

Γ. Λαμπρούλης: Να βρεθεί η αιτία της τραγωδίας στο εργοστάσιο των Τρικάλων και να καταλογιστούν οι ευθύνες (VIDEO)

Στο χώρο της τραγωδίας, στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, βρίσκεται κλιμάκιο της ΕΠ Θεσσαλίας του ΚΚΕ, καθώς και ο Γιώργος Λαμπρούλης, βουλευτής του ΚΚΕ.

Ο Γιώργος Λαμπρούλης δήλωσε ότι αυτό που προέχει είναι να εντοπιστούν οι αγνοούμενοι εργαζόμενοι και να γίνουν καλά οι τραυματίες.

Επίσης, τόνισε, πως θα πρέπει γρήγορα και άμεσα να βρεθεί η αιτία της τραγωδίας και όπου υπάρχουν ευθύνες να καταλογιστούν.

{https://www.youtube.com/watch?v=t45601c3L0E}

Δελτίο Τύπου της Νέας Αριστεράς για το τραγικό εργατικό δυστύχημα σε εργοστάσιο στα Τρίκαλα

Η Νέα Αριστερά παρακολουθεί λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις μετά το τραγικό βιομηχανικό και εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα ξημερώματα στα Τρίκαλα, όταν ισχυρή έκρηξη προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο τροφίμων, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον τεσσάρων εργαζομένων, τον τραυματισμό ακόμη οκτώ και την αγωνία για μία εργαζόμενη που εξακολουθεί να αγνοείται.

Προτεραιότητα αυτή τη στιγμή αποτελεί η στήριξη των τραυματιών και των οικογενειών των θυμάτων, καθώς και η πλήρης διαλεύκανση της τύχης της αγνοούμενης εργαζόμενης.

Την ίδια στιγμή, απαιτείται πλήρης, ανεξάρτητη και διαφανής διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης και της πυρκαγιάς, καθώς και των συνθηκών ασφάλειας υπό τις οποίες εργάζονταν οι εργαζόμενοι.

Η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς δεν είναι κόστος. Είναι αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση της Πολιτείας και των εργοδοτών. Σε αυτή την υποχρέωση η κυβερνητική πολιτική έχει αποτύχει, με αποτέλεσμα την ύπαρξη αρνητικών ρεκόρ σε ανθρώπινες απώλειες στους χώρους εργασίας.

Ανακοίνωση εξέδωσε η εταιρεία ΒΙΟΛΑΝΤΑ

Συγκεκριμένα αναφέρεται: «Σήμερα σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου μας, κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία και οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται στο σημείο και επιχειρούν.

Υπάρχουν 5 αγνοούμενοι εργαζόμενοι και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τις αρμόδιες αρχές για τον εντοπισμό τους.

Αυτή τη στιγμή, το μόνο που μας απασχολεί είναι οι άνθρωποί μας. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτούς και στις οικογένειές τους και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τους στηρίξουμε. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και παρέχουμε κάθε διαθέσιμη βοήθεια».