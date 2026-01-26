Τραγική κατάληξη είχε η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα στα Τρίκαλα.

Τραγωδία στη φωτιά που ξέσπασε στο εργοστάσιο μπισκότων Βιολάντα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πυροσβέστες εντόπισαν 4 σορούς γυναικών στο υπόγειο του εργοστασίου.

Η φωτιά εκδηλώθηκε (λίγο πριν τις 4:00 π.μ.), μετά από μεγάλη έκρηξη στις εγκαταστάσεις. Με την έκρηξη άνοιξαν τα διπλανά πάνελ και έπεσε μέρος της σκεπής, ενώ έπιασε αμέσως φωτιά το κτήριο. Η έκρηξη ακούστηκε στα Τρίκαλα και σε πολύ μεγάλη απόσταση στα χωριά όπου έτριζαν τα τζάμια.

Στο σημείο βρίσκεται η ΕΜΑΚ ενώ έχει μεταβεί και η μονάδα της Λαμίας. Παράλληλα, έχει δοθεί έντολή να ανέβει και η ΔΑΕΕ (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού).

Σύνολο 12 άτομα εργαζόταν στο χώρο του εργοστασίου από τα οποία 3 άτομα (συγκεκριμένα 3 γυναίκες) μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Τρικάλων τραυματισμένες, τέσσερα άτομα ήταν άντρες οι οποία πετάχτηκαν έξω, ενώ πριν λίγο έγινε γνωστό ότι εντοπίστηκαν από άνδρες της Πυροσβεστικής 4 απανθρακωμένες σοροί στο υπόγειο του εργοστασίου.

Η ανακοίνωση της εταιρίας

Νωρίτερα, η εταιρεία εξέδωσε ανακοίνωση για την πυρκαγιά, τονίζοντας πως το μόνο που απασχολεί είναι οι άνθρωποί της. «Αυτή τη στιγμή, το μόνο που μας απασχολεί είναι οι άνθρωποί μας. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτούς και στις οικογένειές τους και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τους στηρίξουμε. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και παρέχουμε κάθε διαθέσιμη βοήθεια».

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Σήμερα σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου μας, κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία και οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται στο σημείο και επιχειρούν.

Υπάρχουν 5 αγνοούμενοι εργαζόμενοι και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τις αρμόδιες αρχές για τον εντοπισμό τους.

Κόπηκε στα 2 το εργοστάσιο

Το εργοστάσιο ήταν τεράστιο. Αυτό που απομένει είναι δύο τμήματα που φλέγονται από τις 4 τα ξημερώματα και ένα κενό να τα χωρίζει καθώς το ωστικό κύμα έκοψε στα δύο το εργοστάσιο αφού κατέρρευσε τοίχος και στη συνέχεια έπεσε η οροφή.

Η Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων έχει θέσει σε εφαρμογή πλήρες σχέδιο ασφαλείας, προχωρώντας στο κλείσιμο της οδού Καρδίτσης, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται από το χωριό Αγία Κυριακή, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των σωστικών συνεργείων και να διασφαλιστεί η ασφάλεια πολιτών και εργαζομένων.

Στο σημείο επιχείρησε ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με τη συμμετοχή 40 πυροσβεστών και 15 οχημάτων, από τα Τρίκαλα και όμορες περιοχές, δίνοντας μάχη για τον έλεγχο της πυρκαγιάς και την ασφαλή προσέγγιση των εγκαταστάσεων, οι οποίες έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.