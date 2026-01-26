Ανακοίνωση εξέδωσε η εταιρεία Βιολάντα για την έκρηξη που σημειώθηκε στο εργοστάσιό της με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 4 γυναίκες.

Τέσσερις νεκρές εργαζόμενες, έξι τραυματίες και μία αγνοούμενη είναι ο έως τώρα απολογισμός της μεγάλης φωτιάς που έχει ξεσπάσει στη γνωστή μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

«Αυτή τη στιγμή, το μόνο που μας απασχολεί είναι οι άνθρωποί μας. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτούς και στις οικογένειές τους και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τους στηρίξουμε. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και παρέχουμε κάθε διαθέσιμη βοήθεια» τονίζει της η «Βιολάντα».

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Σήμερα σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου μας, κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία και οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται στο σημείο και επιχειρούν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Υπάρχουν 5 αγνοούμενοι εργαζόμενοι και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τις αρμόδιες αρχές για τον εντοπισμό τους.

Αυτή τη στιγμή, το μόνο που μας απασχολεί είναι οι άνθρωποί μας. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτούς και στις οικογένειές τους και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τους στηρίξουμε. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και παρέχουμε κάθε διαθέσιμη βοήθεια».

Όπως μετέδωσε ο ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ, Πάνος Γαρουφαλιάς, η Πυροσβεστική πρέπει να απαντήσει στο ερώτημα πώς ξεκίνησε η φωτιά στο υπόγειο του εργοστασίου, ενώ σημειώνει πως δεν υπήρχαν φιάλες υγραερίου στον χώρο. Η έκρηξη μάλιστα ήταν τόσο μεγάλη που ακούστηκε στα γύρω χωριά αλλά και στα Τρίκαλα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε (λίγο πριν τις 4:00 π.μ.), μετά από μεγάλη έκρηξη στις εγκαταστάσεις. Με την έκρηξη άνοιξαν τα διπλανά πάνελ και έπεσε μέρος της σκεπής, ενώ έπιασε αμέσως φωτιά το κτήριο. Η έκρηξη ακούστηκε στα Τρίκαλα και σε πολύ μεγάλη απόσταση στα χωριά όπου έτριζαν τα τζάμια.