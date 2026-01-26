Τέσσερις εργαζόμενες της νυχτερινής βάρδιας δεν γύρισαν σπίτι τους από το μεροκάματο, εξαιτίας της έκρηξης και της μεγάλης πυρκαγιάς που ακολούθησε στο εργοστάσιο παραγωγής μπισκότων «Βιολάντα» στα Τρίκαλα. Μία ακόμη εργάτρια εξακολουθεί να αγνοείται.

Θλίψη σε όλη την Ελλάδα έχει σκορπίσει η είδηση για τις εργαζόμενες στην μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα» στα Τρίκαλα που απανθρακώθηκαν στο υπόγειο του εργοστασίου. Τέσσερις εργαζόμενες της νυχτερινής βάρδιας δεν γύρισαν σπίτι τους από το μεροκάματο, εξαιτίας της έκρηξης και της μεγάλης πυρκαγιάς που ακολούθησε στο εργοστάσιο παραγωγής μπισκότων «Βιολάντα» στα Τρίκαλα. Μία ακόμη εργάτρια εξακολουθεί να αγνοείται.

Περίπου στις 4 τα ξημερώματα έγινε έκρηξη στο εργοστάσιο που βρίσκεται στην Εθνική Οδό Τρικάλων - Καρδίτσας και λειτουργούσε σε 24ωρη βάση. Ακολούθησε πυρκαγιά που έκαψε σχεδόν ολοσχερώς το συγκεκριμένο κτίριο του εργοστασίου. Την ώρα της έκρηξης και της φωτιάς που ακολούθησε, πέντε εργαζόμενες είχαν δηλωθεί αγνοούμενες, με τις έρευνες να έχουν τελικά τραγική κατάληξη. Τέσσερις εργάτριες ανασύρθηκαν νεκρές και μία αγνοείται.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζοντα, είναι η έκρηξη να έγινε στους φούρνους. Το ωστικό κύμα ήταν τόσο δυνατό που η έκρηξη ακούστηκε μέχρι την πόλη των Τρικάλων. Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που έτριζαν τα τζάμια στην πόλη των Τρικάλων, 7-8 χιλιόμετρα μακριά, και προκάλεσε την κατάρρευση τμημάτων του κτιρίου, καθώς και την πτώση πάνελ λόγω του ωστικού κύματος. Αίσθηση προκαλούν όσα αναφέρει το Σωματίο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Τρικάλων: «Ευχή όλων μας , να είναι όλοι οι εργαζόμενοι καλά στην υγεία τους! Καταγγελίες εργαζομένων μας έφερναν αντιμέτωπους με την αστυνομία και την αδιαφορία της Επιθεώρησης! Στις πρόσφατες εκλογές του Συνδικάτου Γάλα - Τρόφιμα - Ποτά, πάλι η αστυνομία ήταν στο συγκεκριμένο εργοστάσιο για να μην παρεμποδίζεται η "σωστή" λειτουργία του εργοστασίου! Ενώ ο εκφοβισμός των εργαζομένων να μην σηκώνουν κεφάλι ήταν η προτεραιότητα της εργοδοσίας...»

Να διερευνηθούν σε βάθος τα ακριβή αίτια της τραγωδίας των Τρικάλων

Η ΓΣΕΕ εκφράζει την οδύνη της για τον τραγικό θάνατο εργαζομένων γυναικών και τον τραυματισμό συναδέλφων τους στο εργοστάσιο της ΒΙΟΛΑΝΤΑ στα Τρίκαλα, μετά από ισχυρή έκρηξη και την εκδήλωση εκτεταμένης πυρκαγιάς στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.

Πρόκειται για ένα ακόμη πολύνεκρο εργατικό δυστύχημα, που συγκλονίζει την κοινωνία και αναδεικνύει με τον πιο δραματικό τρόπο τα διαχρονικά και σοβαρά ζητήματα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Η ΓΣΕΕ τονίζει με κατηγορηματικό τρόπο ότι είναι απολύτως αναγκαία η πλήρης, εις βάθος και χωρίς καμία σκιά, διερεύνηση των ακριβών αιτίων της τραγωδίας, με ευθύνη όλων των αρμόδιων αρχών. Η κοινωνία, οι εργαζόμενοι και οι οικογένειες των θυμάτων έχουν δικαίωμα να μάθουν την αλήθεια.

Η Συνομοσπονδία απαιτεί:

-Την πλήρη και σε βάθος διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό συμβάν.

-Την απόδοση ευθυνών όπου αυτές προκύψουν, χωρίς καμία συγκάλυψη.

- Την πλήρη διερεύνηση των όρων και των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων στο πλαίσιο της συνεχούς λειτουργίας του εργοστασίου

- Τη διερεύνηση, εάν η περιοχή καλύπτεται με επαρκώς στελεχωμένο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων και Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

- Την άμεση σύγκληση του Συμβουλίου για την Υγεία και την Ασφάλεια της Εργασίας στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για τη συζήτηση των συγκεκριμένων προτάσεων της ΓΣΕΕ.

Δεν είναι αποδεκτό, εν έτει 2026, εργαζόμενοι να χάνουν τη ζωή τους στην εργασία. Η ανθρώπινη ζωή δεν μπορεί και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως «παράπλευρη απώλεια» της παραγωγικής διαδικασίας.

Η ΓΣΕΕ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και δηλώνει ότι θα παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υπόθεσης, διεκδικώντας δικαιοσύνη και ουσιαστικά μέτρα πρόληψης, ώστε να μη θρηνήσουμε άλλα θύματα στους χώρους εργασίας.

Η απώλεια ανθρώπινων ζωών στους χώρους δουλειάς δεν μπορεί και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα ακόμα στατιστικό στοιχείο. Η προστασία της ζωής και της υγείας των εργαζομένων αποτελεί αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση της Πολιτείας και των εργοδοτών.

«Δεν κοινοποιήθηκαν ποτέ στο Συνδικάτο οι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις»

Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, Δημήτρης Αρμάγος δήλωσε στο ThessPost.gr ότι από πέρυσι το καλοκαίρι διενεργήθηκαν έλεγχοι από αρμόδια κλιμάκια στις εγκαταστάσεις, αλλά τα συμπεράσματα του πορίσματος δεν κοινοποιήθηκαν ποτέ στο Συνδικάτο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το περασμένο καλοκαίρι εκπρόσωποι του Εργατικού Κέντρου επισκέφθηκαν τους χώρους τους εργοστασίου, μαζί με υπαλλήλους του αρμόδιου Τμήματος Υγιεινής και Ασφάλειας. Ο κ. Αρμάγος εξηγεί στο ThessPost.gr ότι διαχρονικά το Εργατικό Κέντρο αναδεικνύει το ζήτημα των μέτρων ασφάλειας και θα ζητήσει να αποκτήσει πρόσβαση στο πόρισμα του ελέγχου που διενεργήθηκε.

«Είμαστε σε επαφή, ώστε να έχουμε πρόσβαση στα πορίσματα σχετικά με το αν τηρούνταν τα μέτρα ασφαλείας, για να διαπιστώσουμε και τις συνθήκες κάτω από τις oποίες έγινε το συμβάν και εάν τηρούνταν τα μέτρα ασφάλειας. Και θα το απαιτήσουμε με κάθε τρόπο. Είμαστε σε μια διαδικασία να συζητήσουμε και για κινητοποιήσεις, να πιέσουμε σε αυτήν την κατεύθυνση – ακόμη και να προκηρύξουμε απεργία», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Λες και έπεσε πύραυλος»

«Η έκρηξη έγινε στην πίσω πτέρυγα, στον χώρο μέσα δεν είχαμε μπει ποτέ σαν εργατικό κέντρο – δεν τους γνωρίζουμε. Μια πτέρυγα έχει ισοπεδωθεί, λες και έχει πέσει πύραυλος», δηλώνει ο κ. Αρμάγος, ενώ εξηγεί ότι «εκείνο που επιδιώκαμε είναι να έχουμε πρόσβαση, να μιλάμε με τους εργαζόμενους, μέσα στο εργοστάσιο δεν έχουμε μπει». Και προσθέτει: «Είχαμε ζητήματα παρεμπόδισης από την εταιρεία».

Έως τώρα έχουν ανευρεθεί τρεις (3) απανθρακωμένοι σοροί,

Σε ενημέρωση από τον διοικητή της 5ης ΥΠΕ Φώτη Σερέτη για τα θύματα και τους τραυματίες από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο εργοστάσιο «ΒΙΟΛΑΝΤΑ» στα Τρίκαλα επισημαίνονται τα εξής:

«Σήμερα, στις 4.30 π.μ., κατέφθασε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ο πρώτος τραυματίας από τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο εργοστάσιο «ΒΙΟΛΑΝΤΑ». Στη συνέχεια, κατέφθασαν ακόμα έξι (6) τραυματίες, εκ των οποίων ο ένας είναι πυροσβέστης.

Για προληπτικούς λόγους νοσηλεύτηκαν σε θαλάμους βραχείας νοσηλείας και περίπου, στις 10.00 π.μ., έλαβαν εξιτήριο.

Έως τώρα έχουν ανευρεθεί τρεις (3) απανθρακωμένοι σοροί, οι οποίες θα μεταφερθούν στο ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ προκειμένου να πραγματοποιηθεί νεκροψία- νεκροτομή, καθώς και για να γίνει η ταυτοποίηση τους.

Σημειώνεται ότι στο σημείο του συμβάντος καθώς και στο ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ έχουν μεταβεί Ψυχολόγοι για τη ψυχολογική υποστήριξη των συγγενών των θυμάτων».