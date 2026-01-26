Αγνοείται ακόμη μία γυναίκα στο εργοστάσιο μπισκότων «Βιολάντα» που κάηκε ολοσχερώς.

Η φονική έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, είχε σαν αποτέλεσμα την εκδήλωση πυρκαγιάς και τον θάνατο 4 γυναικών που εργάζονταν στη γραμμή παραγωγής.

Περίπου 13 άτομα από τα 30 που στελεχώνουν τη βραδινή βάρδια είχαν επιστρέψει στο εργοστάσιο, μετά την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Η διοίκηση της επιχείρησης, λόγω της εκδήλωσης, είχε επιτρέψει σε σχεδόν μισούς εργαζόμενους της βάρδιας να μην προσέλθουν στην εργασία τους, μία απόφαση που αποδείχθηκε σωτήρια για πολλούς.

Στο νοσοκομείο οι συγγενείς για ταυτοποίηση DNA

Συγγενείς των θυμάτων προσέρχονται στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων για να δώσουν δείγματα DNA, προκειμένου να γίνει η ταυτοποίηση των σορών.

Από τις πέντε γυναίκες που αρχικά αγνοούνταν, τέσσερις εντοπίστηκαν νεκρές στο υπόγειο του κτιρίου.

Η πέμπτη εργαζόμενη εξακολουθεί να αγνοείται, με συγγενικό της πρόσωπο να δηλώνει στο Action24 ότι πρόκειται για 40χρονη μητέρα τριών παιδιών.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η φωτιά ξεκίνησε από το υπόγειο του εργοστασίου, όπου βρίσκονταν οι πέντε γυναίκες τη στιγμή της έκρηξης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι πέντε εργαζόμενες είχαν επιλέξει τη βραδινή βάρδια, ώστε να μπορούν να αφιερώνουν τη υπόλοιπη ημέρα στα παιδιά τους.

Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι που σώθηκαν βρίσκονταν κοντά στην έξοδο, καθώς εκείνη την ώρα είχαν βγει για διάλειμμα, κάτι που φαίνεται οτι τους έσωσε τελικά τη ζωή.

Η ισχύς του ωστικού κύματος ήταν τόσο μεγάλη, που ισοπέδωσε τους τοίχους και τη σκεπή του χώρου ενώ ο εκκωφαντικός ήχος ακούστηκε σε διπλανά χωρία.