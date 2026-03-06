Με βάση την πρώτη εκτίμηση της ΕΛΣΤΑΤ, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,1% σε πραγματικούς όρους σε σύγκριση με το 2024.

Η ελληνική οικονομία συνέχισε να αναπτύσσεται το 2025, αν και με σχετικά συγκρατημένο ρυθμό, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία για το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Με βάση την πρώτη εκτίμηση της ΕΛΣΤΑΤ, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,1% σε πραγματικούς όρους σε σύγκριση με το 2024, φθάνοντας τα 204,4 δισ. ευρώ έναντι 200,3 δισ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

Σε τρέχουσες τιμές, το ΑΕΠ ανήλθε το 2025 στα 248,4 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 4,9% σε σχέση με το 2024, γεγονός που αποδίδεται κυρίως στην άνοδο της κατανάλωσης και της επενδυτικής δραστηριότητας.

Σε επίπεδο τριμήνων, η οικονομική δραστηριότητα ενισχύθηκε στο τέλος του έτους. Το τέταρτο τρίμηνο του 2025 το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,8% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του ίδιου έτους, ενώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 σημείωσε άνοδο 2,4% σε όρους όγκου, με βάση τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τη βελτίωση βασικών συνιστωσών της οικονομικής δραστηριότητας. Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 0,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου κατέγραψαν ισχυρότερη άνοδο της τάξης του 4,3%. Παράλληλα, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 1%, με την άνοδο να προέρχεται κυρίως από τις εξαγωγές αγαθών, που ενισχύθηκαν κατά 3%.

Την ίδια περίοδο, οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών κατέγραψαν αύξηση 3,7%, με τις εισαγωγές αγαθών να ενισχύονται κατά 4,6% και τις εισαγωγές υπηρεσιών κατά 1,1%, εξέλιξη που αντανακλά τη συνεχιζόμενη ισχυρή εγχώρια ζήτηση.

Η πρώτη εκτίμηση για το ΑΕΠ του 2025 βασίζεται στο άθροισμα των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων του έτους, ενώ η ΕΛΣΤΑΤ σημειώνει ότι τα στοιχεία ενδέχεται να αναθεωρηθούν όταν ενσωματωθούν πλήρη ετήσια δεδομένα από πηγές όπως οι στατιστικές επιχειρήσεων, τα στοιχεία εξωτερικού εμπορίου και τα δεδομένα του ισοζυγίου πληρωμών. Η δεύτερη εκτίμηση για το ΑΕΠ του 2025 αναμένεται να δημοσιευθεί τον Οκτώβριο του 2026.