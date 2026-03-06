«Μαζί χτίζουμε ένα σχολείο όπου η αξιοπρέπεια προστατεύεται, η διαφορετικότητα γίνεται αποδεκτή και η μόνη ισχύς που χωρά είναι αυτή της αλληλεγγύης.»

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη με αφορμή την σημερινή Πανελλήνια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού σε μήνυμά της προς την μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα σημειώνει

«Αγαπητές μαθήτριες, αγαπητοί μαθητές, αγαπητοί εκπαιδευτικοί και γονείς,

Η πρώτη και πιο σημαντική υποχρέωση κάθε σχολείου είναι να κρατά τα παιδιά ασφαλή. Αν ένα παιδί δεν νιώθει ασφαλές, δεν μπορεί να μάθει, να δημιουργήσει ή να εξελιχθεί – και αυτό αφορά κάθε παιδί σε κάθε γωνιά της χώρας.

Καμία μορφή βίας – λεκτική, ψυχολογική, σωματική ή διαδικτυακή – δεν είναι αποδεκτή. Παραβιάζει την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα του παιδιού και δεν έχει θέση στα σχολεία μας. Ενισχύουμε τη δέσμευσή μας στον σεβασμό της προσωπικότητας κάθε μαθητή και μαθήτριας, διασφαλίζοντας ότι καμία μορφή κακοποίησης δεν μένει στο σκοτάδι. Γι’ αυτό, επιμορφώνουμε χιλιάδες εκπαιδευτικούς στην πρόληψη και την έγκαιρη αναγνώριση περιστατικών βίας μέσω του Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ενώ ενισχύουμε το δίκτυο ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία, ώστε η στήριξη να είναι μέσα στη σχολική καθημερινότητα.

Αξιοποιούμε μηχανισμούς αναφοράς, όπως η πλατφόρμα stop-bullying.gr, για να παρεμβαίνουμε έγκαιρα και άμεσα. Χτίζουμε μια κουλτούρα πρόληψης και ενδυνάμωσης, ώστε κάθε παιδί να είναι έτοιμο να αντισταθεί στην πίεση, να δείχνει ενσυναίσθηση και να στηρίζει τους συμμαθητές του. Κάθε μαθητής και μαθήτρια πρέπει να γνωρίζει ότι μπορεί να μιλήσει για όσα του συμβαίνουν ή βλέπει να συμβαίνουν σε άλλους, με τη βεβαιότητα ότι θα ακουστεί και θα προστατευτεί.

Μην μένετε σιωπηλοί. Η φωνή σας έχει δύναμη. Η δική μας ευθύνη είναι να σας ακούμε και να ενεργούμε. Η 6η Μαρτίου δεν είναι μόνο μια συμβολική ημέρα. Είναι μια συλλογική δέσμευση. Μαζί χτίζουμε ένα σχολείο όπου η αξιοπρέπεια προστατεύεται, η διαφορετικότητα γίνεται αποδεκτή και η μόνη ισχύς που χωρά είναι αυτή της αλληλεγγύης.

Σπάμε τη σιωπή. Σταματάμε τον εκφοβισμό.»