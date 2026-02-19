Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Αύξηση κατέγραψε η τουριστική κίνηση τον Δεκέμβριο του 2025, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι αφίξεις σε ξενοδοχειακά καταλύματα, κάμπινγκ και συλλογικά καταλύματα σύντομης διαμονής ανήλθαν σε 966.703, ενώ οι διανυκτερεύσεις διαμορφώθηκαν σε 2.261.248, παρουσιάζοντας άνοδο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024 κατά 1,7% και 1,2% αντίστοιχα .

Αναλυτικότερα, στα ξενοδοχειακά καταλύματα και τα κάμπινγκ καταγράφηκαν 885.709 αφίξεις, αυξημένες κατά 1,8% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2024, ενώ οι διανυκτερεύσεις ανήλθαν σε 1.980.623, σημειώνοντας άνοδο 1,3%.

Στα συλλογικά καταλύματα σύντομης διαμονής, δηλαδή στα ενοικιαζόμενα δωμάτια, οι αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 80.994, με οριακή αύξηση 0,3%, ενώ οι διανυκτερεύσεις έφτασαν τις 280.625, αυξημένες κατά 0,4%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατανομή ημεδαπών και αλλοδαπών ανά είδος καταλύματος. Στα ξενοδοχεία, οι ημεδαποί αντιστοιχούν στο 66,8% των αφίξεων και στο 61,7% των διανυκτερεύσεων, ενώ στα καταλύματα σύντομης διαμονής η παρουσία των αλλοδαπών είναι σαφώς εντονότερη, καλύπτοντας το 82,1% των αφίξεων και το 81,6% των διανυκτερεύσεων. Στα κάμπινγκ, κυρίαρχη παραμένει επίσης η παρουσία αλλοδαπών, με ποσοστά που ξεπερνούν το 85%.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε όρους διάρκειας παραμονής, η μέση διανυκτέρευση στα ξενοδοχεία και τα κάμπινγκ διαμορφώθηκε σε 2,2 ημέρες, ενώ στα καταλύματα σύντομης διαμονής ανήλθε σε 3,5 ημέρες, γεγονός που επιβεβαιώνει τη μεγαλύτερη χρονική παραμονή των επισκεπτών σε αυτού του τύπου τα καταλύματα.

Για τους αλλοδαπούς, η μέση διανυκτέρευση κινήθηκε σταθερά υψηλότερα σε σχέση με τους ημεδαπούς, φτάνοντας τις 2,6 ημέρες στο σύνολο των καταλυμάτων.