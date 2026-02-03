Το πρώτο ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινοτικού αστροτουρισμού στην Ελλάδα, με διεθνή επιστημονική υποστήριξη, προτείνει μια ριζικά διαφορετική αφήγηση για την τοπική ανάπτυξη.

Την ώρα που πολλές ορεινές περιοχές της Ελλάδας παλεύουν με τη δημογραφική κατάρρευση, την εγκατάλειψη και την οικονομική στασιμότητα, το Καρπενήσι αναδεικνύεται σε ένα απρόσμενο παράδειγμα του πώς ο νυχτερινός ουρανός μπορεί να γίνει μοχλός αναγέννησης.

Μέσα σε αυτό το αυθεντικό πανέμορφο φυσικό τοπίο, έρχεται το πρόγραμμα Starlight Bridges: Community Astrotourism through the ARTEMIS Space Observatory, γνωστό ως ARTEMISNET, για να προτείνει μια ριζικά διαφορετική αφήγηση για την ανάπτυξη, με την υποστήριξη της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης (International Astronomical Union, IAU)Αντλώντας έμπνευση από έναν από τους πιο καθαρούς ουρανούς της Ελλάδας το ARTEMISNET φιλοδοξεί να μετατρέψει το σκοτάδι της νύχτας, με τη συνεισφορά της επιστήμης, της ίδιας της φύσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς, σε φωτεινή ευκαιρία.

Στόχος εδώ δεν είναι απλώς η τουριστική προβολή, αλλά η ενδυνάμωση της κοινότητας των νέων, των γυναικών, των εκπαιδευτικών και των επαγγελματιών του τουρισμού ώστε να γίνουν αστροξεναγοί, αφηγητές ιστοριών για τον ουρανό, πάροχοι εμπειριών και φορείς ενός βιώσιμου μέλλοντος. Η καρδιά του εγχειρήματος χτυπά στο Διαστημικό Παρατηρητήριο ARTEMIS, σε έναν κόμβο επιστήμης και εκπαίδευσης που λειτουργεί από το 2014 με τη βοήθεια εθελοντών.

Σε υψόμετρο 1.000 μέτρων και μόλις 4 χιλιόμετρα από το Καρπενήσι, το ARTEMIS φιλοξενεί οπτικά τηλεσκόπια και ραδιοτηλεσκόπια, συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα, υλοποιεί δράσεις STEM για σχολεία και προσφέρει στο κοινό μοναδικές εμπειρίες παρατήρησης του ουρανού. Η ιδέα του ARTEMISNET ξεκίνησε το 2022 από μια φωτογραφία του νυχτερινού ουρανού της περιοχής της Ευρυτανίας, τραβηγμένη από το ARTEMIS, η οποία επιλέχθηκε ως κεντρική εικόνα σε ένα μεγάλο διαδικτυακό συνέδριο για την προστασία του σκοτεινού ουρανού, που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης. Περισσότεροι από 2.000 συμμετέχοντες αναγνώρισαν τότε το Καρπενήσι ως έναν τόπο εξαιρετικής αστρονομικής αξίας για την εφαρμογή ενός οργανωμένου μοντέλου αστροτουρισμού με διεθνή απήχηση.

Τι θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα ARTEMISNET θα περιλαμβάνει ανοιχτά εκπαιδευτικά εργαστήρια για τους ντόπιους, ένα δίγλωσσο εργαλείο αστροτουρισμού προσαρμοσμένο στις ανάγκες της περιοχής και βασισμένο στις κατευθύνσεις του Office of Astronomy for Development (OAD), σχολικές επισκέψεις στα πιο απομονωμένα χωριά, βραδιές παρατήρησης και ένα εμβληματικό ‘Φεστιβάλ Σκοτεινού Ουρανού’.

Παράλληλα, θα δημιουργηθεί μια διαδραστική εμπειρία επαυξημένης πραγματικότητας με γεωεντοπισμό, το “Starlight Stamp” που θα συνδέει ψηφιακούς επισκέπτες με τον ουρανό του Καρπενησίου, ενώ σχεδιάζεται η αποκατάσταση του παρατηρητηρίου και η ανάπτυξη ενός “Starlight Path”, ενός μονοπατιού γύρω από το ARTEMIS, βασισμένου σε δεδομένα τοπικής γεωλογίας και πολιτισμού, καθώς και ένα κλιμακωτό ηλιακό σύστημα εφοδιασμένο με AR τεχνολογία.Πρόκειται για το πρώτο ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινοτικού αστροτουρισμού στην Ελλάδα, με διεθνή επιστημονική υποστήριξη, όπου ο νυχτερινός ουρανός αντιμετωπίζεται ως εργαλείο περιφερειακής ανασυγκρότησης και κοινωνικής συνοχής.

Το ARTEMISNET φιλοδοξεί να αποτελέσει πρότυπο καλής πρακτικής για άλλες ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, ενισχύοντας την εξωστρέφεια, τη βιωσιμότητα και τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα της τοπικής κοινωνίας.Σε έναν κόσμο όπου η περιφέρεια συχνά προβάλλεται ως αδιέξοδο, το Καρπενήσι κοιτάζει κυριολεκτικά ψηλά. Με όχημα την επιστήμη, τη συλλογικότητα και τον έναστρο ουρανό, το ARTEMISNET αποδεικνύει ότι ακόμα και στις πιο σκοτεινές νύχτες, τα αστέρια μπορούν να δείξουν τον δρόμο.Τα στάδια υλοποίησης του προγράμματος θα οριστικοποιηθούν μέσα στον μήνα, ενώ οι δράσεις που θα αφορούν το κοινό θα ανακοινωθούν τον Αύγουστο.

Και πέρα από το Καρπενήσι

Η διεθνής σημασία τέτοιων πρωτοβουλιών επιβεβαιώνεται και από τη Διεθνή Αστρονομική Ένωση, η οποία μέσω του Office of Astronomy for Development (OAD) ανακοίνωσε πρόσφατα την επιλογή και τη χρηματοδότηση 18 νέων έργων (μεταξύ 154 προτάσεων) αστροτουρισμού παγκοσμίως για το 2026 (ανάμεσά τους και της Ελλάδας), με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 110.000 ευρώ. Τα έργα αυτά αξιοποιούν την αστρονομία ως ένα εργαλείο βιώσιμης ανάπτυξης, ψυχικής υγείας και κοινωνικής ένταξης πληθυσμών, από προσφυγικούς καταυλισμούς στην Ουγκάντα και σε αγροτικές περιοχές της Τανζανίας, έως ορεινές περιοχές της Ελλάδας. Πολλά από τα νέα αυτά έργα θα επικεντρωθούν στους τρεις εμβληματικούς τομείς του Office of Astronomy for Development (OAD), στον αστροτουρισμό για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, στην αστρονομία για τη βελτίωση της ψυχικής υγείας και στην εφαρμογή των αστρονομικών γνώσεων και δεξιοτήτων για τη βιώσιμη ανάπτυξη.Ο αστροτουρισμός αποτελεί μια αναπτυσσόμενη εξειδικευμένη αγορά στον τομέα του οικοτουρισμού και του βιωματικού τουρισμού. Τα έργα σε αυτό το εμβληματικό πλαίσιο επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν τις βαθιές κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές, αξιοποιώντας την απεριόριστη πρόσβασή τους στον σκοτεινό ουρανό. Ενδεικτικά το έργο “Stars for the Future” θα αναπτύξει ένα κοινοτικό πλανητάριο στο Antimano, σε μια ευάλωτη γειτονιά δυτικά του Καράκας στη Βενεζουέλα. Χάρη στη συμβολή της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης, η κοινότητα θα ωφεληθεί και «αυτά

τα αστέρια θα λάμψουν», σύμφωνα με τον επικεφαλής του έργου, Δρ. Maximiliano Bandres, από το Καθολικό Πανεπιστήμιο Andres Bello.Η αστρονομία λειτουργεί επίσης ως καταλύτης για την επίλυση της αυξανόμενης κρίσης ψυχικής υγείας παγκοσμίως.

Ο Δρ. Trust Otto, λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Mbarara στην Ουγκάντα και επικεφαλής του χρηματοδοτούμενου από την Διεθνή Αστρονομική Ένωση, (IAU) έργου “Stars Offering HOpe” (SOHO), λέει πως «Το SOHO θα βελτιώσει την ευημερία των νέων προσφύγων συνδυάζοντας την αστρονομία, την αφήγηση ιστοριών και τη δημιουργική μάθηση σε δραστηριότητες εστιασμένες στην επούλωση ‘τραυμάτων’. Η χρηματοδότηση της IAU θα καλύψει τα βασικά εργαλεία και την εκπαίδευση που απαιτούνται για την ασφαλή λειτουργία του προγράμματος και την κλιμάκωσή του σε όλους τους οικισμούς».

Πολλαπλά άλλα έργα θα αντιμετωπίσουν τους στόχους της εμβληματικής πρωτοβουλίας Γνώσεις και Δεξιότητες Αστρονομίας για την Ανάπτυξη, όπως το Εργαστήριο της Ανατολικής Αφρικανικής Αστρονομικής Εταιρείας (EAASW) που στοχεύει στη μετατροπή της αστρονομίας σε κινητήρια δύναμη περιφερειακής ανάπτυξης. Το εργαστήριο θα εξοπλίσει νέους επιστήμονες με τεχνικές δεξιότητες στην επιστήμη δεδομένων και την «αστρο-επιχειρηματικότητα» για να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της ακαδημαϊκής έρευνας και της αγοράς εργασίας. Ο Δρ Naftali K. Kimani στο Πανεπιστήμιο Kenyatta, επικεφαλής του έργου, λέει ότι «η χρηματοδότηση της IAU λειτουργεί ως το απαραίτητο αρχικό κεφάλαιο που ‘ξεκλειδώνει’ την περιφερειακή υποστήριξη και καλύπτει τον κρίσιμο εφοδιασμό των εργαστηρίων, ενδυναμώνοντας τους ερευνητές της Ανατολικής Αφρικής να μετατρέψουν τον σκοτεινό ουρανό τους σε γέφυρα για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη».Τα έργα θα στοχεύουν επίσης στην αντιμετώπιση των εμποδίων και των ανισοτήτων σε τομείς STEM. Η Δρ. Thelma Akyea, επικεφαλής του προγράμματος “Black Girls in Physics & Astronomy” στον Καναδά, αναφέρει ότι το έργο «χρησιμοποιεί την αστρονομία ως εργαλείο για την οικοδόμηση αυτοπεποίθησης, θετικής ταυτότητας και ισχυρής ηγεσίας μεταξύ των έγχρωμων κοριτσιών που διαχρονικά υποεκπροσωπούνται στον τομέα. Η υποστήριξη από την IAU και το OAD καθιστά δυνατή την πρακτική εξερεύνηση του ουρανού, την ουσιαστική καθοδήγηση και την πολιτισμικά επιβεβαιωμένη μάθηση μέσω κοινοτικών οδών στη φυσική και την αστρονομία»

Ενάμιση εκατομμύρια ευρώ σε πάνω από 200 έργα

Από το 2012 η Διεθνής Αστρονομική Ένωση (IAU) έχει χορηγήσει σχεδόν 1,5 εκατομμύριο ευρώ σε περισσότερα από 200 έργα, επηρεάζοντας θετικά χιλιάδες ανθρώπινες ζωές σε περισσότερες από 100 χώρες. Οι επιχορηγήσεις προσφέρονται μέσω της ετήσιας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, η οποία είναι ανοιχτή σε οποιονδήποτε από οπουδήποτε στον κόσμο. Το 2025, το OAD έλαβε 154 αιτήσεις στο πρώτο στάδιο, από τις οποίες οι 39 επιλέχθηκαν για να περάσουν στο επόμενο. Αυτές οι ομάδες συνεργάστηκαν στενά με το OAD για να βελτιώσουν τις δυνατότητες αντίκτυπου του έργου τους. Μια

ανεξάρτητη επιτροπή αξιολόγησης, αποτελούμενη από εμπειρογνώμονες από τους τομείς της αστρονομίας και της ανάπτυξης, αξιολόγησε τις αιτήσεις και έκανε τις τελικές επιλογές, οι οποίες αργότερα εγκρίθηκαν από την Συντονιστική Επιτροπή του OAD. Η επόμενη πρόσκληση αναμένεται να ανακοινωθεί τον Απρίλιο του 2026.

*Η Διεθνής Αστρονομική Ένωση (IAU) είναι παγκόσμιος οργανισμός που ενώνει περίπου 13.000 διακεκριμένους αστρονόμους από όλο τον κόσμο. Αποστολή της είναι να προάγει και να προστατεύει την επιστήμη της αστρονομίας σε όλες τις εκφάνσεις της (την έρευνα, την επικοινωνία με το κοινό, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη) μέσα από διεθνή συνεργασία. Παράλληλα, η IAU αποτελεί τη μοναδική διεθνώς αναγνωρισμένη αρχή που είναι υπεύθυνη για την ονοματοδοσία των ουράνιων σωμάτων και των επιφανειακών χαρακτηριστικών τους. Ιδρύθηκε το 1919 και σήμερα είναι ο μεγαλύτερος επαγγελματικός οργανισμός αστρονόμων παγκοσμίως.



