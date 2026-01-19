Η συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για ανταλλαγή τεχνογνωσίας και ενίσχυση των διμερών τουριστικών ροών.

Συνάντηση με τον υφυπουργό Εξωτερικών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας, κ. Sofiane Chaib, είχε η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, στο πλαίσιο της 3ης Συνόδου της Μικτής Διυπουργικής Επιτροπής Ελλάδας–Αλγερίας, που πραγματοποιείται στην Αθήνα στις 19-20 Ιανουαρίου 2026.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης η υφυπουργός Τουρισμού, Άννα Καραμανλή, και η πρέσβης της Αλγερίας στην Ελλάδα, Zaina Benhabouche.

Υπογραφή συμφωνία τουριστικής συνεργασίας

Στο περιθώριο της Συνόδου αναμένεται η υπογραφή «Συμφωνίας για Συνεργασία στον Τομέα του Τουρισμού» μεταξύ Ελλάδας και Αλγερίας. Η συμφωνία θεωρείται ορόσημο για τις διμερείς σχέσεις στον τουρισμό και θέτει τις βάσεις για μια αμοιβαία επωφελή συνεργασία.

Ο Αλγερινός υφυπουργός ενημέρωσε την κα. Κεφαλογιάννη για την πρόθεση της Υπουργού Τουρισμού και Χειροτεχνίας της Αλγερίας να προσκαλέσει την Ελλάδα ως τιμώμενη χώρα στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού και Ταξιδιών (SITEV) το 2026. Παράλληλα, παρουσίασε την ανάπτυξη του τουρισμού στην Αλγερία, με έμφαση στον παράκτιο, τον πολιτιστικό και τον τουρισμό ερήμου.

Η στρατηγική της Ελλάδας για τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος

Η υπουργός Τουρισμού παρουσίασε τη στρατηγική της χώρας για το άνοιγμα σε νέες αγορές και την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού, όπως πολιτιστικού, γαστρονομικού και ορεινού. Τόνισε επίσης τις πρωτοβουλίες ψηφιακού μετασχηματισμού του τουριστικού οικοσυστήματος, με στόχο ισόρροπη ανάπτυξη και αντιμετώπιση προκλήσεων όπως η κλιματική αλλαγή και η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η κα Κεφαλογιάννη υπογράμμισε τη σημασία της ανταλλαγής τεχνογνωσίας στον τομέα της τουριστικής εκπαίδευσης, καθώς και την προοπτική εγκαθίδρυσης απευθείας αεροπορικής σύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Αλγερίας. Η αεροπορική συνδεσιμότητα θεωρείται κρίσιμη για την ενίσχυση των ταξιδιωτικών και επενδυτικών ροών.

