Σε κορυφαίο τουριστικό προορισμό για τους Καναδούς, και όχι μόνο, έχει εξελιχθεί το κυκλαδίτικο νησί.

Με θετικά σημάδια για τον τουρισμό ξεκινά η νέα χρονιά για την Πάρο, καθώς οι διεθνείς διακρίσεις που αποσπά το νησί ενισχύουν τις εκτιμήσεις για μια ιδιαίτερα καλή σεζόν. Αξιοποιώντας τη διεθνή αυτή προβολή, ο Δήμος Πάρου έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή από τα τέλη του περασμένου έτους ένα στοχευμένο πρόγραμμα προβολής στο εξωτερικό.

Στο επίκεντρο της στρατηγικής βρίσκονται αγορές που συνδυάζουν υψηλό αριθμό διανυκτερεύσεων με αυξημένη τουριστική δαπάνη, με στόχο τη διεύρυνση και ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού ρεύματος προς το νησί.

Επαφές με καναδικά Μέσα Ενημέρωσης

Στο πλαίσιο της εξωστρεφούς στρατηγικής της, η Πάρος έχει ξεκινήσει το τελευταίο διάστημα έναν κύκλο διαδικτυακών επαφών με δημοσιογράφους και bloggers από τον Καναδά, ενισχύοντας την παρουσία της σε μια αγορά με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται ως συνέχεια της ιδιαίτερα θετικής συνάντησης της προέδρου της Τουριστικής Επιτροπής του Δήμου, Κατερίνας Μπαρμπαρίγου, με τον σύμβουλο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της καναδικής πρεσβείας, Neil Swain, στο περιθώριο της Athens International Tourism & Culture Expo, που πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο τον Δεκέμβριο του 2025.

Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη παρουσιάσεις του προορισμού σε επιλεγμένους εκπροσώπους καναδικών Μέσων Ενημέρωσης, σε συνεργασία με την πρεσβεία, ενώ η δράση αναμένεται να κορυφωθεί την άνοιξη με τη διοργάνωση ταξιδιών εξοικείωσης στο νησί.

Στρατηγική η σημασία της καναδικής αγοράς - Τι προτιμούν οι τουρίστες;

Η καναδική αγορά συγκεντρώνει χαρακτηριστικά που την καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστική για την Πάρο. Απευθύνεται κυρίως σε ταξιδιώτες ηλικίας 35 έως 65 ετών, τόσο αγγλόφωνους όσο και γαλλόφωνους – με ισχυρή παρουσία επισκεπτών από το Québec. Παράλληλα, σημαντικό ποσοστό συνταξιούχων επιλέγει να ταξιδεύει εκτός της υψηλής περιόδου, συμβάλλοντας στην επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν.

Πρόκειται, επίσης, για ταξιδιώτες υψηλής δαπάνης. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, η μέση δαπάνη ανά ταξίδι στο εξωτερικό αγγίζει τα 2.000 καναδικά δολάρια, ενώ οι συνολικές ετήσιες ταξιδιωτικές δαπάνες φτάνουν τα 14,2 δισ. δολάρια.

Οι Καναδοί ταξιδιώτες προτιμούν καταλύματα μεσαίας και υψηλής κατηγορίας και δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για την τοπική γαστρονομία, τον πολιτισμό και τα αυθεντικά προϊόντα. Το προφίλ των διακοπών που επιλέγουν συνδυάζει ήλιο και θάλασσα, πολιτισμό και Ιστορία, γαστρονομία και κρασί, καθώς και επαφή με τη φύση μέσα από ήπιες δραστηριότητες.

Τα στοιχεία αυτά εναρμονίζονται πλήρως με τη στρατηγική του προορισμού, ενώ η μέση διάρκεια παραμονής —από 7 έως 14 ημέρες— και η προτίμηση για ταξίδια την άνοιξη και το φθινόπωρο ενισχύουν τον στόχο της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου.

Η διεθνής αναγνώριση της Πάρου

Η στοχευμένη προσέγγιση του Δήμου Πάρου, με έμφαση στη διεύρυνση της μέσης παραμονής και στην ενίσχυση των τουριστικών εσόδων, αποτυπώνεται και στις διεθνείς διακρίσεις που έχει αποσπάσει το νησί τα τελευταία χρόνια.

Το Business Insider έχει αναδείξει την Πάρο ως ελκυστική επιλογή για εύπορους ταξιδιώτες, επισημαίνοντας ότι συνδυάζει φυσική ομορφιά, γραφικά χωριά και νυχτερινή ζωή, χωρίς τον έντονο συνωστισμό άλλων δημοφιλών προορισμών.

Αντίστοιχα, η ταξιδιωτική πλατφόρμα Elegant Resorts είχε ήδη από το 2024 περιγράψει την Πάρο ως ένα πολυτελές ελληνικό νησί που παντρεύει τον σύγχρονο τρόπο ζωής με την παραδοσιακή κυκλαδίτικη ταυτότητα, αναδεικνύοντας την αρχιτεκτονική, τα τοπία και την ποικιλία εμπειριών που προσφέρει.

Το νησί έχει επίσης συμπεριληφθεί σε λίστες κορυφαίων διεθνών προορισμών από το Forbes, ενώ ελληνικά και διεθνή μέσα υπογραμμίζουν τη σταθερή στροφή του προς τον τουρισμό υψηλού επιπέδου, διατηρώντας ταυτόχρονα έναν πιο ήρεμο χαρακτήρα σε σχέση με άλλα κυκλαδίτικα νησιά.

Η δυναμική αυτή αποτυπώνεται και στις πιο πρόσφατες διακρίσεις, καθώς η Πάρος κατέλαβε την πρώτη θέση στη λίστα δημοφιλίας για το 2026 του Condé Nast Traveller. Παράλληλα, συγκαταλέγεται στους 25 κορυφαίους προορισμούς για μήνα του μέλιτος το 2026, σύμφωνα με τα βραβεία Travellers’ Choice Best of the Best του Tripadvisor.