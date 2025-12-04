Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) ανακοίνωσε την επέκταση της διάρκειας του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού για εργαζόμενους και ανέργους περιόδου 2025–2026, από 12 σε 13 μήνες. Η νέα καταληκτική ημερομηνία για την πραγματοποίηση των διακοπών ορίζεται η 30η Ιουνίου 2026.
Η επέκταση διευκολύνει τον οικογενειακό προγραμματισμό και ενισχύει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προγράμματος, επιτρέποντας στους δικαιούχους να αξιοποιήσουν τις επιταγές διαμονής και ακτοπλοϊκής μετακίνησης.
Διανυκτερεύσεις και ειδικές περιοχές
Γενικά: Έως 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλυμα από το Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.
Δωρεάν διανυκτερεύσεις:
Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κως, Σάμος, Ρόδος: έως 10 διανυκτερεύσεις
Βόρεια Εύβοια, Μαγνησία, Καρδίτσα, Λάρισα, Τρίκαλα, Έβρος: έως 12 διανυκτερεύσεις
Αυξημένες επιδοτήσεις
+20% για μήνα αιχμής Αύγουστο, Χριστούγεννα (15.12.2025–14.01.2026) και Πάσχα (03.04.2026–19.04.2026).
Στις περιοχές Βόρειας Εύβοιας, Έβρου και Θεσσαλίας, εκτός Σποράδων, η αυξημένη επιδότηση ισχύει όλο το έτος.
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια
Επιδοτούνται τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια με συμμετοχή 25% για τους δικαιούχους.
Άτομα με Αναπηρία: ακτοπλοϊκά δωρεάν.