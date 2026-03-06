Η έκθεση αποτελεί αποτέλεσμα συνεργασίας μεγάλου αριθμού υπηρεσιών και φορέων του δημόσιου τομέα.

Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Στρατηγικής για την Αντιμετώπιση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και της Χρηματοδότησης της Διάδοσης Όπλων Μαζικής Καταστροφής.

Κατά τη συνεδρίαση, θα τεθεί προς ενημέρωση και λήψη απόφασης η δημοσίευση της επικαιροποιημένης Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας, η οποία αποτελεί βασικό εργαλείο για τον εντοπισμό απειλών και την ενίσχυση του εθνικού πλαισίου πρόληψης.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Dnews.gr η δεύτερη Εθνική Έκθεση Εκτίμησης Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας καταγράφει ότι το επίπεδο κινδύνου στην Ελλάδα παραμένει «μέσο-υψηλό», επισημαίνοντας παράλληλα σημαντικές μεταβολές στα πεδία της εγκληματικής δραστηριότητας, ιδίως μετά την περίοδο της πανδημίας COVID-19.

Η έκθεση εκπονήθηκε με τη χρήση μεθοδολογικών εργαλείων της Παγκόσμιας Τράπεζας, τα οποία αξιολογούν συστηματικά τις απειλές και τις ευπάθειες του συστήματος, επιτρέποντας μια ολοκληρωμένη διαδικασία αυτοαξιολόγησης των κινδύνων. Για πρώτη φορά, αξιοποιήθηκαν ειδικά εργαλεία ανάλυσης για τους παρόχους εικονικών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, αντανακλώντας τις νέες προκλήσεις που προκύπτουν από την ανάπτυξη των ψηφιακών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Η έκθεση αποτελεί αποτέλεσμα συνεργασίας μεγάλου αριθμού υπηρεσιών και φορέων του δημόσιου τομέα, ενώ αξιοποιήθηκαν επίσης στοιχεία και από τον ιδιωτικό τομέα και την ακαδημαϊκή κοινότητα. Στη διαδικασία ανάλυσης ελήφθησαν υπόψη, μεταξύ άλλων, οι υπερεθνικές εκτιμήσεις κινδύνου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και μελέτες που αφορούν τη χρηματοοικονομική ένταξη, τη διαφάνεια εταιρικών δομών και την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων.

Η μελέτη βασίζεται στα διεθνή πρότυπα της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) και στο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, όπως αυτό αποτυπώνεται στην οδηγία 2015/849 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις της. Στόχος των αξιολογήσεων αυτών είναι η καλύτερη κατανόηση των κινδύνων ώστε οι αρμόδιοι φορείς να εφαρμόζουν μια προσέγγιση βασισμένη στον κίνδυνο για την πρόληψη και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Σε επίπεδο κλάδων, υψηλός κίνδυνος εντοπίζεται κυρίως στον μη χρηματοπιστωτικό τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στους δικηγόρους και τους μεσίτες ακινήτων. Υψηλό επίπεδο κινδύνου εμφανίζουν επίσης οι πάροχοι υπηρεσιών εμβασμάτων. Σε κατηγορία «μέσου-υψηλού» κινδύνου κατατάσσονται τα πιστωτικά ιδρύματα, τα τυχερά παίγνια, οι λογιστές, οι συμβολαιογράφοι και οι έμποροι αγαθών μεγάλης αξίας, ενώ χαμηλότερα επίπεδα κινδύνου καταγράφονται σε άλλους χρηματοπιστωτικούς κλάδους.

Η έκθεση εξετάζει επίσης τις βασικές πηγές παράνομων εσόδων που μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο νομιμοποίησης, αξιοποιώντας στοιχεία από το υπουργείο Δικαιοσύνης, την Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα, το ΣΔΟΕ, τις τελωνειακές αρχές, την ΑΑΔΕ και την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, καθώς και δεδομένα από τις εισαγγελικές και δικαστικές αρχές.

Σε σύγκριση με την προηγούμενη έκθεση του 2018, η οποία είχε εκπονηθεί σε περίοδο έντονων επιπτώσεων από την οικονομική κρίση και τη μεταναστευτική κρίση, η νέα αξιολόγηση καλύπτει την περίοδο 2018-2022, κατά την οποία καθοριστικός παράγοντας για τη διαμόρφωση του επιπέδου απειλής ήταν η πανδημία COVID-19.

Σύμφωνα με διεθνείς αναλύσεις, οι περιορισμοί στην κυκλοφορία και η αυξημένη χρήση του διαδικτύου κατά την πανδημία οδήγησαν σε μεταβολές στις εγκληματικές πρακτικές. Ιδιαίτερα αυξημένα εμφανίζονται τα περιστατικά απάτης και κυβερνοεγκλήματος, ενώ το οικονομικό έγκλημα στον κυβερνοχώρο αναδεικνύεται ως μία από τις σημαντικότερες σύγχρονες απειλές.

Και στην Ελλάδα καταγράφηκαν παρόμοιες τάσεις. Παρά τη μείωση παραδοσιακών μορφών εγκληματικότητας, όπως οι κλοπές και οι ληστείες κατά το 2021, λόγω των περιοριστικών μέτρων και της ενισχυμένης αστυνόμευσης, σημειώθηκε αύξηση των υποθέσεων απάτης, κυρίως μέσω ηλεκτρονικών μέσων.

Τέλος, η έκθεση, η οποία αποτελεί τη βάση για την κατάρτιση του νέου Εθνικού Σχεδίου Δράσης, προτείνει την υιοθέτηση αναλογικών μέτρων για τον περιορισμό των εντοπισμένων τρωτών σημείων, με στόχο την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος και την ενίσχυση της διαφάνειας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.