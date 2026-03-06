Η Dynacom Tankers του 79χρονου πλοιοκτήτη φέρεται να έχει στείλει τουλάχιστον πέντε δεξαμενόπλοια μέσω της επικίνδυνης θαλάσσιας ζώνης από την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν.

Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα των Financial Times, η επιχειρηματική φιλοσοφία του Έλληνα εφοπλιστή Γιώργου Προκοπίου συνοψίζεται σε μια φράση που είχε διατυπώσει ήδη από το 2014: «Αν δεν είσαι διατεθειμένος να αναλάβεις ρίσκο, δεν ανήκεις στη ναυτιλία. Αν δεν θέλεις τους κινδύνους, αγοράζεις αμερικανικά ομόλογα». Η στάση αυτή φαίνεται να αποτυπώνεται με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο στις κινήσεις των πλοίων του Έλληνα εφοπλιστή τις τελευταίες ημέρες, καθώς κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή.

Την ώρα που η στρατιωτική αντιπαράθεση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ έχει περιορίσει δραστικά τη ναυτιλιακή δραστηριότητα σε έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους εμπορικούς διαδρόμους του πλανήτη, η Dynacom Tankers του 79χρονου πλοιοκτήτη φέρεται να έχει στείλει τουλάχιστον πέντε δεξαμενόπλοια μέσω της επικίνδυνης θαλάσσιας ζώνης από την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν. Η επιλογή αυτή τον κατατάσσει μεταξύ των ελάχιστων μεγάλων ναυτιλιακών που συνεχίζουν να επιχειρούν στην περιοχή.

Παράγοντες της αγοράς σημειώνουν ότι η πλειονότητα των πλοιοκτητών έχει «παγώσει» τις διελεύσεις μέχρι να αποκλιμακωθεί η κατάσταση, ωστόσο υπάρχουν και εκείνοι που επιλέγουν να αναλάβουν το ρίσκο, προσελκυόμενοι από τα υψηλά ναύλα. Οι τιμές μεταφοράς πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο έχουν υπερδιπλασιαστεί μέσα σε λίγες ημέρες, φτάνοντας σε ιστορικά επίπεδα, με ένα δεξαμενόπλοιο τύπου VLCC να μπορεί να αποφέρει έως και 500.000 δολάρια ημερησίως, χωρίς να υπολογίζεται το αυξημένο κόστος ασφάλισης πολεμικού κινδύνου.

Ωστόσο, πέρα από το οικονομικό διακύβευμα, το ρίσκο είναι και ανθρώπινο. Η Τεχεράνη έχει προειδοποιήσει ότι θα πλήξει πλοία που επιχειρούν να διασχίσουν τα Στενά, ενώ από την έναρξη της κρίσης έχουν καταγραφεί επιθέσεις σε αρκετά εμπορικά πλοία, με απώλειες σε ανθρώπινες ζωές.

Δεδομένα παρακολούθησης πλοίων δείχνουν ότι τα δεξαμενόπλοια της Dynacom απενεργοποίησαν τους πομποδέκτες AIS κατά τη διέλευση από την περιοχή, μια πρακτική που χρησιμοποιείται σε επικίνδυνες ζώνες ώστε να μην μεταδίδεται η θέση και η ταυτότητα των πλοίων. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του δεξαμενόπλοιου Athina, το οποίο σταμάτησε να εκπέμπει σήμα πριν από το πέρασμα των Στενών και επανεμφανίστηκε στον Περσικό Κόλπο την επόμενη ημέρα, προτού κατευθυνθεί στο Μπαχρέιν για φόρτωση πετρελαίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Γιώργος Προκοπίου ανήκει στη γενιά των Ελλήνων εφοπλιστών που κυριαρχούν επί δεκαετίες στο παγκόσμιο θαλάσσιο εμπόριο. Γεννημένος στην Αθήνα το 1946, απέκτησε το πρώτο του πλοίο πριν ακόμη συμπληρώσει τα 30 του χρόνια και έκτοτε δημιούργησε έναν από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς στόλους διεθνώς. Σήμερα οι τρεις ναυτιλιακές εταιρείες του διαχειρίζονται περισσότερα από 150 πλοία, ενώ δεκάδες ακόμη βρίσκονται υπό ναυπήγηση.

Παρά το μέγεθος της επιχειρηματικής του αυτοκρατορίας, στην αγορά περιγράφεται ως χαμηλών τόνων και ιδιαίτερα εργατικός. Συχνά εμφανίζεται με το χαρακτηριστικό καπέλο μπέιζμπολ, οδηγεί ένα παλιό Mercedes SUV και αποφεύγει τις επιδείξεις πλούτου που χαρακτηρίζουν άλλους εκπροσώπους της ελληνικής ναυτιλιακής ελίτ.

Τα τελευταία χρόνια έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές του και στον τομέα των ακινήτων, αποκτώντας σημαντικές συμμετοχές σε μεγάλα projects στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, μεταξύ των οποίων το Four Seasons Astir Palace και τη μαρίνα της Βουλιαγμένης.

Στη ναυτιλιακή αγορά, πάντως, η φήμη του βασίζεται κυρίως στη διάθεση να αναλαμβάνει κινδύνους που άλλοι αποφεύγουν. Αναλυτές του κλάδου επισημαίνουν ότι σε περιόδους γεωπολιτικής αστάθειας και ενεργειακών κρίσεων είναι συχνά οι πιο τολμηροί πλοιοκτήτες που εξασφαλίζουν τα μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους. Οι κινήσεις των πλοίων του μέσω των Στενών του Ορμούζ, εν μέσω πυραυλικών επιθέσεων και στρατιωτικής έντασης, θεωρούνται από πολλούς χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της στρατηγικής.