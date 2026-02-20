Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τα έσοδα από τον τουρισμό ανήλθαν σε 23,62 δισ. ευρώ.

Σημαντική ενίσχυση κατέγραψαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το 2025, προσφέροντας επιπλέον 2 δισ. ευρώ στην ελληνική οικονομία και συμβάλλοντας καθοριστικά στη βελτίωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τα έσοδα από τον τουρισμό ανήλθαν σε 23,62 δισ. ευρώ, από 21,59 δισ. ευρώ το 2024, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του κλάδου.

Ιδιαίτερα θετική ήταν η εικόνα στο τέλος του έτους, καθώς μόνο τον Δεκέμβριο οι ταξιδιωτικές εισπράξεις διαμορφώθηκαν στα 623 εκατ. ευρώ, έναντι 468 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Σε ετήσια βάση, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 5,6%, ενώ οι σχετικές εισπράξεις ενισχύθηκαν με ταχύτερο ρυθμό, κατά 9,4%, γεγονός που αποτυπώνει και τη βελτίωση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι.

Παράλληλα, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε αισθητή υποχώρηση. Συνολικά το 2025 μειώθηκε κατά 2,8 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το 2024 και διαμορφώθηκε σε 14,1 δισ. ευρώ, εξέλιξη που οφείλεται στη βελτίωση όλων των επιμέρους ισοζυγίων και κυρίως του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών διευρύνθηκε χάρη στην ισχυρή επίδοση του ταξιδιωτικού ισοζυγίου, παρά τις πιέσεις που καταγράφηκαν στις μεταφορές και στις λοιπές υπηρεσίες.

Σε μηνιαία βάση, τον Δεκέμβριο του 2025 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε κατά 129,2 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024 και διαμορφώθηκε σε 3,9 δισ. ευρώ, αντανακλώντας κυρίως τη διεύρυνση του ελλείμματος στο ισοζύγιο αγαθών. Οι εισαγωγές αυξήθηκαν με ταχύτερο ρυθμό από τις εξαγωγές, ενώ το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών περιορίστηκε, παρά τη σημαντική άνοδο των τουριστικών εισπράξεων, που τον Δεκέμβριο αυξήθηκαν κατά 33% σε ετήσια βάση, με τις αφίξεις να εκτοξεύονται κατά 49%.

Σε ετήσιο επίπεδο, το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών περιορίστηκε, καθώς η μείωση των εισαγωγών υπερέβη εκείνη των εξαγωγών, ενώ το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων μειώθηκε, κυρίως λόγω χαμηλότερων καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη. Βελτίωση σημειώθηκε και στο ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων, με το πλεόνασμα να αυξάνεται έναντι του 2024.

Θετική ήταν και η εικόνα στο ισοζύγιο κεφαλαίων, το οποίο το 2025 παρουσίασε πλεόνασμα 1,7 δισ. ευρώ, έναντι μικρού ελλείμματος την προηγούμενη χρονιά, λόγω της σημαντικής αύξησης των καθαρών εισπράξεων της γενικής κυβέρνησης. Ως αποτέλεσμα, το συνολικό έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων περιορίστηκε στα 12,4 δισ. ευρώ από υψηλότερα επίπεδα το 2024.

Στο τέλος Δεκεμβρίου του 2025, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας ενισχύθηκαν σημαντικά και διαμορφώθηκαν σε 20,3 δισ. ευρώ, από 14,6 δισ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, ενισχύοντας περαιτέρω τη μακροοικονομική εικόνα της χώρας και υπογραμμίζοντας τον κομβικό ρόλο του τουρισμού στη στήριξη της ελληνικής οικονομίας.