Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, θα συναντηθεί την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026, με τον Ισραηλινό ομόλογό του, Ίσραελ Κατζ.

Μετά την υποδοχή του κ. Κατζ στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας (10.30 π.μ.) και την κατ’ ιδίαν συνάντηση των υπουργών, θα πραγματοποιηθούν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών.

Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον Τύπο και γεύμα εργασίας.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω συναντήσεων, θα συζητηθούν θέματα ενίσχυσης της διμερούς αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας – Ισραήλ, καθώς επίσης περιφερειακά και διεθνή ζητήματα Άμυνας και Ασφάλειας.