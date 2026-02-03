Νέο κύμα κακοκαιρίας θα «επισκεφτεί» τη χώρα μας από το απόγευμα της Τετάρτης, το οποίο θα κρατήσει για λίγες ώρες ενώ ένα νέο κύμα θα μας επηρεάσει από την Κυριακή.

«Ολιγόωρα διαλείμματα και συνεχόμενες κακοκαιρίες». Αυτό είπε η μετεωρολόγος Όλγα Παπαβγούλη για τις δύο κακοκαιρίας που θα ρθουν στην χώρα μας αρχής γενομένης από την Τετάρτη το απόγευμα.

Όπως ανέφερε η μετεωρολόγος του Action24, το πρώτο κύμα κακοκαιρίας θα έρθει από το απόγευμα της Τετάρτης και κυρίως την Πέμπτη. Αυτό το κύμα, όπως είπε δεν θα διαρκέσει πολύ. Ο καιρός θα παρουσιάσει μία ανάπαυλα ενώ μία νέα κακοκαιρία θα ρθει ξανά στη χώρα μας από την Κυριακή.

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα ο καιρός θα παρουσιάσει αστάθεια μέχρι και τις 15 Φεβρουαρίου. Οι νοτιάδες θα φτάσουν 8-9 μποφόρ, θα μεταφέρουν αφρικανική σκόνη συνεπώς θα σημειωθούν λασποβροχές. Τα πιο έντονα φαινόμενα θα σημειωθούν στην δυτική Ελλάδα, στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη αλλά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και από το βράδυ της Πέμπτης στα Δωδεκάνησα.

Όπως είπε η κ. Παπαβγουλή το μεγαλύτερο ύψος βροχής θα πέσει στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη ενώ πρόσθεσε πως θέλει προσοχή καθώς τα εδάφη είναι κορεσμένα και δεν μπορούν να απορροφήσουν άλλη βροχή.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg56eumrvnk9?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Επομένως αύριο Τετάρτη, μπορεί μέχρι το μεσημέρι με το απόγευμα να έχουμε έναν ήπιο καιρό, όμως στη συνέχεια ο καιρός θα αρχίσει να μας τα χαλάει στη δυτική και βόρεια Ελλάδα. Καταιγίδες θα εμφανιστούν κυρίως στη δυτική - βορειοδυτική χώρα, όπου εκεί περιμένουμε τον μεγαλύτερο όγκο βροχής.

Την Πέμπτη, αυτό το βαρομετρικό χαμηλό θα διασχίσει τη χώρα μας από τα ανατολικά στα δυτικά.

Είναι ένα κύμα κακοκαιρίας, το οποίο θα περάσει σχετικά γρήγορα, θα δώσει όμως αρκετές βροχές στη δυτική Ελλάδα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αλλά και προς τα νησιά και στα βορειοανατολικά τμήματα.

Θέλει μία προσοχή η περιοχή της δυτικής - βορειοδυτικής χώρας. Θα πέσει μεγάλος όγκος νερού αν και θα περάσει και εκεί γρήγορα το σύστημα, για να καταλήξει στο ανατολικό Αιγαίο, όπου εκεί και πάλι θα δώσει μεγάλα ύψη βροχής, όπως επίσης και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Μέσα στην Παρασκευή παίρνουμε για λίγες ώρες ανάσα, την ίδια μέρα ακολουθεί ένα νέο κύμα κακοκαιρίας .

Το Σάββατο παίρνουμε μία ανάσα για λίγες ώρες και από την Κυριακή, νέο κύμα κακοκαιρίας.

Είμαστε σε μια συνεχόμενη ροή βαρομετρικών χαμηλών που θα μας δίνει για κάποιες ώρες καταιγίδες, με βροχές και χιόνια στα ψηλά βουνά και μετά καθώς θα περνάνε αυτές οι κακοκαιρίες.

Έται θα πάμε μέχρι και τις αρχές με τα μέσα της άλλης εβδομάδα, για να ακολουθήσει το επόμενο κύμα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg52wusjzsgh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Όσον αφορά την Αττική, σύμφωνα με το windy, αναμένονται βροχές καθ' όλη τη διάρκεια της Πέμπτης με βροχές και καταιγίδες σε διάφορες περιοχές του λεκανοπεδίου. Τα φαινόμενα αναμένεται να ξεκινήσουν από τα ξημερώματα της Πέμπτης και θα διαρκέσουν για πολλές ώρες, μέχρι τουλάχιστον και το βράδυ της ίδιας ημέρας.