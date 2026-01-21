Οι εισπράξεις έφθασαν σε όλο τον κόσμο το 1,9 τρισεκατομμύριο δολάρια, αυξημένες κατά 5% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Περίπου 1,52 δισεκατομμύριο τουρίστες ταξίδεψαν στο εξωτερικό το 2025, μια χρονιά ρεκόρ, σύμφωνα με εκτίμηση που δημοσιοποιήθηκε από τον οργανισμό ΟΗΕ Τουρισμός (πρώην Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού, WTO), ο οποίος έκανε λόγο για ισχυρή δυναμική στην Αφρική και την Ασία.

Σύμφωνα με αυτό τον οργανισμό του ΟΗΕ, που έχει την έδρα του στη Μαδρίτη, ο αριθμός των διεθνών τουριστικών ταξιδιών, που πραγματοποιήθηκαν την περασμένη χρονιά, ξεπέρασε κατά 4% αυτόν του 2024 (1,4 δισεκατομμύριο), ενώ οι εισπράξεις έφθασαν σε όλο τον κόσμο το 1,9 τρισεκατομμύριο δολάρια, αυξημένες κατά 5% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.